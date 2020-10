“No disfrutaba de ir a entrenar ni de jugar al fútbol”: Gonzalo Higuaín confiesa por qué cambió a la Juventus por el Inter de Miami

El delantero argentino reveló que ya no le gustaba la presión de jugar en la Serie A

El exjugador de la Juventus, Gonzalo Higuaín, quien fichó por el Inter de Miami en el pasado mercado de verano, relató por qué tomó esa decisión que a varios sorprendió.

En una entrevista con CBS Sports, “El Pipita” se sinceró y declaró que en Italia ya no era feliz, en parte por la presión que le acarreaba jugar en la Serie A, donde dejó de disfrutar los entrenamientos y los partidos.

“Se me había ido el amor por el fútbol en este ultimo tiempo. Ya sea por las exigencias a nivel mediático tan fuertes que conlleva jugar en la élite y tener que estar partido a partido demostrando cosas que hice a lo largo de mi carrera. En este ultimo tiempo la estuve pasando más mal que bien (en la Juventus). No disfrutaba de ir a entrenar ni de jugar al fútbol. Había perdido esa motivación, esas ganas de seguir jugando y esta liga (MLS) podía volver a darme ese plus”, explicó al programa “¡Qué Golazo” de la cadena.

“Era una demostración constante, día a día, de un jugador que ya tiene un nombre, que hizo una gran carrera y bueno… llevo un mes y pico y me siento relajado y feliz”, agregó.

El delantero argentino, quien ya se estrenó en su nuevo equipo con un golazo frente a los New York Red Bulls, también contó porque eligió la MLS sobre otras ligas del mundo en las que pudo tener menos presión.

“Siempre me dio curiosidad venir a esta liga (…) Vi muchos delanteros de gran nivel venir para acá a divertirse y a competir (…) Me pareció un campeonato interesante para probar, para cambiar de aires, para bajar un poco lo que es la presión mediática a nivel mundial después de muchos años. Es una liga que está creciendo y quise venir con la intención de volver a ser feliz jugando al fútbol. Creo que el Inter me dio todas las condiciones para poder hacerlo. El equipo creció mucho y me siento feliz de estar acá”, finalizó.