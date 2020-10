Así fue como Polichacao devolvió a su familia al perrito robado por indigente

View this post on Instagram

¡Tenemos a Paco! Hace minutos, nuestros funcionarios de @PoliciaChacao rescataron a Paco, que presuntamente había sido robado por una persona en situación de calle. Recibimos una notificación de que estaba en Los Palos Grandes y nuestros funcionarios de la policía municipal se trasladaron al lugar y lo recuperaron. Gracias a la labor de nuestra policía y al apoyo de los vecinos que siempre estuvieron pendiente. Está en buenas manos, y en breve lo entregaremos a sus dueños. ¡Ya Paco volverá a su casa con sus dueños!