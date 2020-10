Borges a la OEA: Lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada

El comisionado de Exteriores, Julio Borges, representó a Venezuela ante la Asamblea General de Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante su intervención, Borges destacó que “lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada”.

El comisionado llamó a los países miembros a no olvidar la crisis venezolana, “la violación de DDHH, la corrupción generalizada y ausencia de democracia que destruyen al pueblo”. “Frente a ese principio de no intervención, yo opongo el principio de no interferencia. Lo peor que puede pasar es que no pase nada”, dijo.

“Hay que ver la tragedia humana que vive Venezuela, y no pensar con el filtro político o ideológico”, expresó.

“Pido, en nombre del pueblo venezolano, apoyar la exigencia de elecciones libres (…) que se desconozca el fraude del 6 de diciembre”, sentenció confiando en que la OEA podrá “fortalecer los mecanismos de protección bajo el paragua de la Carta Interamericana, cómo consolidar las misiones de observación electoral”.

“Quiero pedirle que los países consideren poder activar la justicia universal, esa sería la mayor demostración de que están comprometidos con los DDHH, es un deber moral y es un deber político”, expresó Borges.

Finalmente dejó sobre la mesa la propuesta de que se haga una reunión para hablar sobre Venezuela y que todos los países que tienen dudas puedan preguntar y constatar las violaciones de derechos humanos.

800Noticias