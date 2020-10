El FBI alerta que Irán y Rusia están interfiriendo en elecciones de EE.UU. #eeuu

El director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, alertó este miércoles que Irán y Rusia han obtenido información de votantes estadounidenses y que están tratando de interferir en los comicios del próximo 3 de noviembre.

«Queremos alertar a la población de que hemos identificado que dos actores extranjeros, Irán y Rusia, han tomado acciones específicas para influir en la opinión pública en relación con nuestras elecciones», dijo Ratcliffe en una comparecencia del FBI a 13 días de los comicios.

Según el director de la Inteligencia Nacional, tanto Rusia como Irán han accedido a datos de votantes estadounidenses, una información que Teherán ya habría usado para perjudicar al presidente estadounidense, Donald Trump, de acuerdo con Ratcliffe.

«Ya hemos visto -dijo- a Irán enviar falsos correos electrónicos diseñados para intimidar a votantes, incitar tensiones sociales y perjudicar al presidente Trump».

Ratcliffe también denunció que Teherán está distribuyendo un vídeo «que sugiere que individuos pueden votar de forma fraudulenta», algo que según dijo «no es cierto».

Director of National Intelligence John Ratcliffe warns the American people about election interference:

«We have already seen Iran sending spoofed emails designed to intimidate voters, incite social unrest, and damage President Trump.» pic.twitter.com/MTaXQhKpGt

— Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) October 22, 2020