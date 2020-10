FoxNews : #Ahora Ordenador portátil conectado a Hunter Biden vinculado a investigación de lavado de dinero Según FBI

LA COMPUTADORA PORTÁTIL QUE ALEGAMENTE PERTENECE A HUNTER BIDEN Según la fecha de la citación, un funcionario le dijo a Fox News que el caso se habría abierto antes de la citación de Isaac. “Si se abrió un caso penal y se emitieron citaciones, eso significa que existe una alta probabilidad de que tanto la computadora portátil como el disco duro contengan frutos de actividades delictivas”, dijo el funcionario. Fox News informó por primera vez el martes por la noche que el FBI está en posesión de la computadora portátil en cuestión.

Watch the latest video at foxnews.com

El FBI se ha negado a confirmar o negar la existencia de una investigación sobre la computadora portátil o los correos electrónicos, como es práctica estándar. La campaña de Biden el miércoles rechazó las afirmaciones formuladas contra Hunter Biden, en particular las que informó por primera vez The New York Post la semana pasada. El New York Post reveló que Rudy Giuliani les proporcionó correos electrónicos que supuestamente pertenecían a Hunter Biden. “La oficina del Fiscal General de Delaware indicó que el FBI tiene ‘investigaciones en curso sobre la veracidad de toda esta historia’.

Y no sería sorprendente que una investigación de una acción de desinformación que involucre a Rudy Giuliani y aquellos que lo ayudan a involucrar preguntas sobre lavado de dinero, especialmente porque hay otras investigaciones documentadas sobre sus tratos «, dijo el portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates, en un comunicado a Fox News. . «De hecho, el propio asesor de seguridad nacional de Donald Trump advirtió al presidente que el material proporcionado por Giuliani debería considerarse contaminado por la interferencia rusa». Giuliani, esta semana, supuestamente entregó una copia del disco duro al Departamento de Policía del condado de New Castle en Delaware. Richard Sauber, un abogado relacionado con la campaña de Biden, dijo, en un comunicado a Fox News: “Las investigaciones criminales de las campañas de desinformación rusas que incluyen la participación deliberada de ciudadanos estadounidenses como Rudy Giuliani a menudo implican una investigación del FBI sobre si el estadounidense ha recibido pago por estas actividades que implicarían los estatutos federales de blanqueo de capitales «.

Sin embargo, el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, confirmó esta semana que la computadora portátil, supuestamente perteneciente a Hunter Biden, y los correos electrónicos que contiene «no son parte de una campaña rusa de desinformación», a pesar de las afirmaciones del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, D- Calif. El FBI, en una carta al presidente del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Ron Johnson, republicano por Wisconsin, quien está investigando los negocios de Hunter Biden, así como la computadora portátil en cuestión, dijo que la oficina «no tiene nada que agregar en este momento para la declaración pública del 19 de octubre del Director de Inteligencia Nacional sobre la inteligencia procesable disponible «. «Si se desarrolla inteligencia procesable, el FBI, en consulta con la Comunidad de Inteligencia, evaluará la necesidad de proporcionar informes defensivos para usted y el Comité de conformidad con el marco de notificación establecido», decía la carta. El FBI, en su carta a Johnson, escribió que «de acuerdo con la política y la práctica del Departamento de Justicia (Departamento) desde hace mucho tiempo, el FBI no puede confirmar ni negar la existencia de ninguna investigación en curso o de personas o entidades bajo investigación, incluidos los miembros del Congreso . » «Como el Inspector General recordó firmemente al Departamento y al FBI en los últimos años, esta política está diseñada para preservar la integridad de todas las investigaciones del Departamento de Justicia y la capacidad del Departamento de administrar justicia de manera efectiva sin influencias políticas o externas indebidas», escribió Tyson. «Por lo tanto, el FBI no puede proporcionar ninguna información adicional en respuesta a las preguntas enumeradas en su carta». Los correos electrónicos en cuestión fueron obtenidos por primera vez por el New York Post y, en parte, revelaron que Hunter Biden supuestamente presentó a su padre, el entonces vicepresidente, a un alto ejecutivo de la firma ucraniana de gas natural Burisma Holdings menos de un año antes de presionar funcionarios del gobierno de Ucrania para despedir al fiscal Viktor Shokin, que estaba investigando al fundador de la empresa. El informe del New York Post reveló que Biden, a pedido de Hunter, supuestamente se reunió con el ejecutivo, Vadym Pozharskyi, en abril de 2015 en Washington, D.C.

La reunión se mencionó en un correo electrónico de agradecimiento, según el Post, que Pozharskyi envió a Hunter Biden el 17 de abril de 2015, un año después de que Hunter asumiera su puesto en la junta directiva de Burisma. La campaña de Biden le dijo a Fox News el domingo que el ex vicepresidente «nunca tuvo una reunión» con Pozharskyi. Biden, antes de que aparecieran los correos electrónicos, ha afirmado repetidamente que «nunca ha hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero». Los tratos comerciales de Hunter Biden y su papel en la junta de Burisma surgieron durante la investigación de juicio político de Trump en 2019. Otro correo electrónico, con fecha del 13 de mayo de 2017 y obtenido por Fox News, incluye una discusión sobre los «paquetes de remuneración» para seis personas en un acuerdo comercial con una empresa de energía china. El correo electrónico parecía identificar a Hunter Biden como «Presidente / Vicepresidente dependiendo de un acuerdo con CEFC», en una aparente referencia a la ahora en quiebra CEFC China Energy Co. LOS DOCUMENTOS MUESTRAN LA FIRMA DE HUNTER BIDEN, CONTACTOS DEL FBI CON EL PROPIETARIO DE LA TIENDA DE REPARACIÓN DE COMPUTADORAS El correo electrónico incluye una nota de que «Hunter tiene algunas expectativas de oficina que explicará».

Una división de capital propuesta hace referencia a «20» para «H» y «10 en manos de H para el tipo grande». sin más detalles. Fox News habló con una de las personas a las que se les copió el correo electrónico, quien confirmó su autenticidad. Las fuentes también le dijeron a Fox News que «el tipo grande» era una referencia al ex vicepresidente. The New York Post publicó inicialmente los correos electrónicos, y otros, que Fox News también obtuvo. Si bien Biden no ha comentado sobre ese correo electrónico, o su supuesta participación en ningún acuerdo con la empresa de energía china, su campaña dijo que publicó los documentos fiscales y las declaraciones de impuestos del exvicepresidente, que no reflejan ninguna participación con inversiones chinas. Fox News también recibió un correo electrónico la semana pasada que reveló que un asesor de Burisma Holdings, Vadym Pozharskyi, escribió un correo electrónico a Hunter Biden el 12 de mayo de 2014, solicitando «consejo» sobre cómo podría usar su «influencia para transmitir un mensaje» a » detener «lo que la empresa considera» acciones con motivación política «. «Necesitamos con urgencia su consejo sobre cómo podría utilizar su influencia para transmitir un mensaje / señal, etc. para detener lo que consideramos acciones motivadas políticamente», escribió Pozharskyi. El correo electrónico, parte de una cadena de correo electrónico más larga obtenida por Fox News, parecía hacer referencia al fundador de la empresa, Mykola Zlochevsky, que estaba siendo investigado. Mike Emanuel de Fox News contribuyó a este informe.