La extinción de fideicomisos no implica que se acabarán apoyos #méxico

Por: JESÚS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR

SENADOR RICARDO MONREAL: LA EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS NO IMPLICA QUE SE ACABARÁN LOS APOYOS

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, tuvo que trabajar horas extras para empujar la extinción de los 109 fideicomisos e incluso cambiar la sesión a la vieja casona de Xiconténcatl, ante los bloqueos a la sede de Reforma por grupos de inconformes. Finalmente fue aprobada por el pleno, claro con el rechazo de la oposición. El también presidente de la Jucopo dijo que se eliminará la opacidad al desaparecer estas figuras, pero eso sí aclaró que de ninguna manera se extingue la obligación del Estado para atender a los distintos beneficiarios de estos fideicomisos. Es decir, a través de la TESOFE van a seguir atendiendo a científicos, académicos, a cineastas, a deportistas, a defensores de derechos humanos, a niños; todos los que se venían beneficiando, sólo que ya no será a través de una intermediación financiera, sino de manera directa. “Ese es un compromiso que se adquirió en esta reforma. La idea es que en el Presupuesto de Egresos que aprobará la Cámara de Diputados ya se refleje. Monreal mencionó que, por supuesto, confía en la palabra del Presidente de la República, que afirmó y dijo que nadie de los beneficiarios se quedará sin ese apoyo. Ahora habrá que esperar a ver a dónde serán canalizados los casi 70 mil millones de pesos que serán distribuidos en el gasto público del próximo año, que es una de las grandes interrogantes de la oposición y de los grupos inconformes.

MARIO DELGADO: LA LEY DE INGRESOS DA CERTIDUMBRE A LA ENCONOMÍA DEL PAÍS.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de los diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, también hizo su trabajo para sacar adelante la Ley de Ingresos, que por cierto podría marcar la despedida este fin de semana de San Lázaro si el resultado de la encuesta para la elección de la dirigencia nacional de su partido le es favorables. Por lo pronto, aseguró que con dicha ley se mantienen finanzas públicas sanas, no se endeuda al país, no se aumentan los impuestos y no habrá gasolinazos. Lo calificó como un paquete prudente, responsable y que va generar certidumbre en la economía nacional, al contar con un gasto por un monto de 6 billones 262 mil 736.2 millones de pesos. Reafirma los compromisos de la Cuarta Transformación con medidas acertadas y oportunas para incorporar incentivos y fondos para apoyar a la economía, la salud y el bienestar de toda la nación. El también presidente de la Jucopo dijo que ello permitirá atender el impacto económico y de salud derivadas por la pandemia. Delgado Carrillo sabe que ahora tendrán que preparase para dar otra batalla en el análisis del Presupuesto de Egresos, que tiene que ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

EDUARDO RAMÍREZ, PRESIDENTE DEL SENADO, EMITE DECLARATORIA DE LA PRIMERA FASE DE LA REFORMA LABORAL

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, emitió la declaratoria a nombre del Senado de la República para declarar el inicio de funciones de la primera etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, el próximo 18 de noviembre en los primeros ocho circuitos judiciales, entre ellos, el de la Ciudad de México, Chiapas, Zacatecas, parte de Durango, Campeche y Ciudad del Carmen. Señaló que el 1 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. El artículo sexto transitorio del decreto establece que, dentro del plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, cada delegación u oficina regional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación que sean de su competencia, al mismo tiempo que los tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación en el Circuito Judicial al que correspondan. De hecho, el proceso estaba programado en octubre, pero la pandemia obligó a retrasarlo.

PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DULCE MARÍA SAURI: GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, ha estado al pendiente del desarrollo del Parlamento Juvenil 2020, que se lleva a cabo de manera virtual y que será clausurado ese viernes. De hecho les recordó a los 300 participantes de todo el país que en días pasados se aprobó una reforma constitucional para establecer indubitablemente los derechos de las y los jóvenes en la Constitución. Les explicó que ésta reforma también faculta al Congreso de la Unión para emitir leyes generales que tengan que ver con los derechos de la juventud mexicana. “Esto nos va a facilitar que haya un marco normativo donde se reconozca la condición especial que esta etapa de la vida tiene en las y los ciudadanos”. La diputada del PRI afirmó que los temas que han abordado desde este miércoles que inicio este Parlamento son sumamente relevantes: el análisis y debate sobre la inseguridad, el empleo y el ingreso de las y los jóvenes que se han visto vulnerados aún más por las condiciones producto de la pandemia, que han provocado una grave crisis económica en México, cuyas reflexiones llevarán a medidas muy concretas y recomendaciones para las y los diputados.

DIPUTADA LAURA BARRERA FORTOUL IMPULSA CREAR EL CONSEJO SOLIDARIO PARA MUJERES CON CÁNCER DE MAMA

La diputada federal del PRI, Laura Barrera Fortoul, impulsa la iniciativa de Ley para crear el Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama en México, que estaría conformado por un grupo multidisciplinario encabezado por la Secretaría de Hacienda, de Salud, del Congreso, y el representante del sector médico oncológico, de las la mujeres pacientes diagnosticadas con cáncer, el Conacyt, la UNAM, las fundaciones, y de esta manera se puede tener, primero, voz de las mujeres con este padecimiento en una instancia multisectorial, después poder compartir información técnica, médica, científica y práctica, sobre este padecimiento y prevenir propuestas de recortes presupuestales y de esta manera poner en el centro a las mujeres que son las que padecen esta condición, que se ha convertido en la primera causa de muerte. La legisladora del Estado de México dijo que está más que justificada la creación de este Consejo, ya que la pandemia ha empeorado la situación. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, representando el 69 % del total de muertes, donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas, dificultando su tratamiento exitoso. En México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, cada año se diagnostican 23 mil nuevos casos de cáncer de mama.

SENADOR VÍCTOR FUENTES: EL PAN PRESENTARÁ RECURSOS LEGALES CONTRA EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS

El senador del PAN, Víctor Fuentes Solís, dio a conocer que los legisladores de su partido presentarán diversos recursos legales en torno a la aprobación de la extinción de los 109 fideicomisos. Es muy lamentable, señaló, porque es una lucha histórica de varios sectores importantes del país, quienes se van a ver gravemente afectados. No se diga de las inversiones de las zonas metropolitanas, porque desaparece el Fondo Metropolitano, o el Fonden, que ha jugado un papel importante en la reconstrucción de patrimonios. El legislador por Nuevo León consideró que no hubo argumentos válidos para los morenistas, más que había corrupción. Dijo que este es un retroceso y lo que busca es concentrar los recursos como hace 50 años, para que sólo el presidente decida a donde se van a destinar. Son casi 70 mil millones de pesos, de los que va a disponer, o sea que no es cualquier cosa, agregó. Habrá que esperar a ver si los panistas tienen mejor suerte en los tribunales.

DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS: EL PRI PREPARADO PARA EL RETO ELECTORAL DEL 2021

El diputado federal del PRI, Alfredo Villegas dice que esta listo para lo que venga refiriéndose a su aspiración por la gubernatura por Sinaloa y resalta que el PRI está preparado no sólo para enfrentar el proceso electoral del próximo año, sino también para recuperar un buen número de espacios en la Cámara de Diputados y retener algunas gubernaturas, ya que es partido que cuenta con una estructura territorial en todo el país, pero sobre todo una fuerza política que ha aprendido de sus errores y que ahora con la conducción de Alejandro Moreno Cárdenas ha cobrado un nuevo impulso. Dijo que los resultados en Coahuila e Hidalgo no son obra de la casualidad ni tampoco consideró que pudo haber voto de castigo en contra de Morena y el Presidente de la República, sino es reflejo del buen trabajo de los gobernadores Miguel Riquelme y Omar Fayad, y eso refleja la confianza que aún tienen los ciudadanos en el partido.

EL DIPUTADO PÉREZ NEGRÓN QUIERE QUE EL GOBIERNO DISPONGA DEL FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS

Una vez pasada la tormenta por la extinción de los 109 fideicomisos, el diputado de Morena, Iván Pérez Negrón, presentó una iniciativa para reformar el artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud, que le permitiría al Ejecutivo disponer de los 33 mil millones de pesos que tiene el Fondo de Salud para el Bienestar, mejor conocido de Gastos Catastróficos, y que ante el rechazo de la oposición tuvo que ser excluido del dictamen. En uno de los artículos transitorios se establece que el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá que el Fondo de Salud para el Bienestar, que a más tardar, el 1 de abril del 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. También que los recursos acumulados en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación. Es decir, los legisladores de Morena no quitarán el dedo del renglón, porque consideran que aún serían insuficientes los 69 mil millones de pesos que manejará el gobierno al desaparecer los fideicomisos. No dude que habrá de ser otra batalla en San Lázaro.

JOSÉ MEDINA MORA PRESIDIRÁ LA COPARMEX A PARTIR DEL 2021 EN SUSTITUCIÓN DE GUSTAVO DE HOYOS

Gustavo de Hoyos, concluirá a finales de año su periodo al frente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y será reemplazado por José Medina Mora Icaza, quien señaló que “con compromiso y responsabilidad social, busco representar al sector empresarial. Nuestra Coparmex y nuestro país nos necesitan unidos y participando”. El próximo dirigente fue postulado por el Centro Empresarial de Jalisco y ya solicitó una licencia al cargo como Secretario General de este organismo, que ocupaba hasta este martes pasado. De Hecho Medina Mora se registró como candidato único a la Presidencia 2021-2022. Además de Medina Mora, Coparmex anunció a 130 aspirantes al Consejo Directivo Nacional 2021, quienes fueron postulados por los Sindicatos Patronales y las empresas socias directas de la Confederación.

