Libros Recomendados: SAPIENS. DE ANIMALES A DIOSES.

Sinopsis

El libro de no ficción del AÑOUn best seller internacional con más de un millón de ejemplares vendidosLúcido e iluminador: la historia de la humanidad en un solo volumen.Este es el fascinante relato de nuestra extraordinaria historia: de simios sin importancia a amos del mundo.¿Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos; a confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros?En De animales a dioses, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía, Harari explora cómo las grandes corrientes de la historia han modelado nuestra sociedad, los animales y las plantas que nos rodean e incluso nuestras personalidades. ¿Hemos ganado en felicidad a medida que ha avanzado la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado? ¿Podemos hacer algo para influir en los siglos futuros?Audaz, ambicioso y provocador, este libro cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el ser humano: nuestros orígenes, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro poder… y nuestro futuro.- El fuego nos dio poder.- La conversación hizo posible que cooperáramos.- La agricultura alimentó nuestra ambición.- La mitología sostuvo la ley y el orden.- El dinero ofreció algo en lo que confiar.- Las contradicciones crearon la cultura.- La ciencia nos hizo imparables.Reseñas:«Aborda las cuestiones más importantes de la historia y del mundo modernos, y además está escrito con un estilo vívido e inolvidable.»

Jared Diamond«Renueva la creencia en la capacidad de decidir de los propios lectores. El éxito más sorprendente y renovador de un libro de no ficción de la última década.»

Shmuel Rosner, editor original (Israel)

Autor: Yuval Noah Harari.

Año de edición: 2015

Materia: Ciencias

Páginas:496

Sinopsis Librería