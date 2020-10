Marco Rubio: “Tareck El Aissami eliminó a Cabello y Padrino”

View this post on Instagram

En #Venezuela Tareck El Aissami se está convirtiendo en el hombre más poderoso del regimen Usando sus vínculos con Irán, eliminó a Cabello y Padrino, ahora apunta a Delcy Rodríguez y, finalmente, va eliminar a Maduro Tareck El Aissami becoming the most powerful man in the Maduro Regime Using his close ties with Iran he took out Cabello & Padrino,now he is aiming for Delcy Rodriguez & eventually he will move to take out Maduro