Mujer atacada por cinco perros en Alabama muere en el sitio

Una mujer fue atacada por cinco perros en Alabama en plena vía pública. La joven caminaba por una calle cuando fue acorralada por una jauría de canes.

Ruthie Mae Brown, de 36 años de edad, fue agredida mientras caminaba por la carretera de Nauvoo. Funcionarios de Alabama confirmaron que la mujer murió el lunes por la tarde luego de ser atacada por varios perros.

Ala. Mom of 4 Is Fatally Mauled by Pack of Dogs While Walking on Road https://t.co/dUOpc8WVQr

— MSN (@MSN) October 20, 2020