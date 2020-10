Novedades y más pasos en el proceso ejercerán presión sobre los votantes

Las medidas de bioseguridad de la pandemia por covid-19 y las modificaciones en los métodos de selección de candidatos (alternativa y seleccionar todo) tendrán incidencias directas e indirectas, de acuerdo con expertos en materia electoral

Autor: Roger Ruiz Herrera

Realizar elecciones en pandemia representa todo un reto, pues, a los protocolos propios de los comicios se suman nuevas medidas por la pandemia del covid-19. Sin embargo, para las parlamentarias venezolanas todavía hay muchos vacíos hacia los electores.

El 9 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó las nuevas máquinas y el sistema de votación (software) que se implementarán el #6D. La llamaron la “solución tecnológica” y en la rueda de prensa el rector suplente, Carlos Quintero, destacó la facilidad de manejo del sistema y la rapidez del voto.

«Estas máquinas garantizan un tiempo de voto de 20 segundos, pues se votará directo desde la pantalla de la máquina», aseguró Quintero sobre la agilidad y dinámica de la esta tecnología.

Quintero también resaltó durante la presentación que los dispositivos disponen de novedades como pantalla LCD, batería de litio con autonomía energética de hasta 10 horas y sonido al presionar el táctil para asistir a las personas con discapacidad visual que, en sus palabras, harán más eficiente el proceso electoral.

Sin embargo, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), aprobado en 2013, establece en su artículo 313, numeral 4, que “una vez habilitada la máquina de votación, la electora o elector dispondrá de seis minutos continuos para emitir su voto”. En el parágrafo único de ese artículo también se menciona que el órgano electoral tiene la potestad de modificar el lapso de votación, para un proceso electoral, cuando fuere conveniente.

En simulacros de elecciones anteriores, como, por ejemplo, los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, el CNE manifestó que el promedio aproximado para ejercer el derecho al sufragio frente a la pantalla de la máquina fue de 16 segundos; mientras que el recorrido total por la herradura se ejecutó en menos de 1 minuto. Habían estipulado que los electores tendrían tres minutos para votar.

Si bien es cierto que las declaraciones de Carlos Quintero, durante la presentación de los nuevos equipos electorales versaban sobre la efectividad del proceso, el CNE no se ha pronunciado de manera oficial acerca de los tiempos de votación. No obstante, sí se considera la reducción del lapso límite para los electores a causa de la pandemia.

De ser ciertas las palabras de Quintero, el tiempo estimado de votación, desde que se habilita la máquina, se reduciría en 94,4% de lo estipulado en el Reglamento.

Novedades el #6D

En conversación con el #GuachimánElectoral, Jesús Castellano, politólogo y observador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (Roeae), detalló las modificaciones que se implementarán ante el #6D y sus implicaciones.

Según Castellanos, son tres las principales novedades con las que se encontrarán los electores: el sistema es nuevo, a través de pantallas táctiles. En las elecciones legislativas, nacionales, regionales y municipales (2005-2017) se usaron boletas electrónicas; el esquema de votación fue a través de los diferentes partidos participantes, a diferencia de elecciones donde los candidatos nominales se presentaban directamente en la boleta electoral electrónica.

Este nuevo esquema obliga al votante a “navegar” entre las opciones de los diversos partidos para conocer a los candidatos nominales; la introducción de protocolos biosanitarios por la pandemia y una reducción del tiempo de votación, que tendrán repercusión en los electores.

“Todas estas variables suponen una mayor presión para el elector. A eso le debemos sumar la inexistente información institucional del CNE hasta el viernes 9 de octubre sobre el nivel del sistema de votación. Después de la información proporcionada el 9 de octubre por el CNE, la información sigue siendo bastante limitada. El simulacro de votación, actividad modificada tres veces en el Cronograma Electoral, puede ser una oportunidad de oro para conocer realmente no sólo la forma de cómo votar sino también la herradura, protocolos biosanitarios en la práctica”, justificó el observador electoral.

Modificaciones en la herradura electoral

El 15 de octubre, el CNE también dio a conocer, a través de su cuenta en Twitter, el funcionamiento de la mesa electoral, también llamada herradura.

Mediante infografías, el órgano electoral describe algunos de los cambios dentro de la herradura el #6D.

En la primera estación o “estación de identificación” el votante deberá colocar su cédula de identidad en un “portacédula” para evitar el contacto con los miembros de mesa. En esta fase inicial, las manos de los electores, el equipo captahuellas y la máquina de votación serán higienizados por los operadores de la mesa.

En la segunda estación, llamada “estación vota”, que es la fase de interacción elector-máquina, se encuentran dos modalidades de voto. La opción “seleccionar todo”, donde los electores escogen la tarjeta de la organización política de su preferencia y verifican la presencia en pantalla de los candidatos nominales y del voto lista, y la opción “alternativa”, que es similar a la anterior, con la diferencia de que los electores pueden escoger algunos de los cargos en uno de los partidos y elegir los cargos faltantes de otras organizaciones políticas de su preferencia hasta completar el número total de candidatos a escoger por la entidad.

Luego de obtener el comprobante del voto en la segunda fase, en la tercera estación o “estación deposita” los electores deberán doblar e introducir en la caja de resguardo su voto. Esta estación se mantiene sin diferencias respecto a procesos anteriores.

Por último, en la “estación Cuaderno de votación”, los electores deberán colocar de nuevo su documento de identidad en el “portacédula”, con un distanciamiento de 1,5 metros de los miembros de mesa. Mientras el miembro de mesa verifica los datos del votante, el elector dejará su registro en el renglón correspondiente del cuaderno para luego retirarse del Centro de Votación.

En esta última fase, el CNE señala que los miembros de mesa son responsables de la desinfección de los bolígrafos, vigilar que el votante se registre adecuadamente y preservar el distanciamiento físico establecido.

Por ejemplo, con respecto a las elecciones regionales de 2017, las últimas reconocidas por la comunidad internacional, hay cambios no solo en el nombre de las estaciones, sino en la dinámica. En el paso 1 hay, al menos 5 pasos como dejar la cédula en el “portacédula”, la desinfección de los equipos captahuellas y la desinfección de las manos de los electores. En el paso 2, se diferencia con dos métodos de selección de candidatos; depositar el voto será igual a otros procesos anteriores, pero para poder firmar el cuaderno de votación se suman dejarla, nuevamente, en el “portacédulas” y el trabajo de desinfección de bolígrafos. No se contará con tinta indeleble, o al menos no se informó dentro de la nueva herradura electoral.



