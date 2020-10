Real Madrid y Atlético de Madrid son humillados en Champions League

Este miércoles fue un día negro para el fútbol español en la Champions League, ya que en su debut, los dos equipos que jugaron hoy salieron humillados de sus respectivos juegos: el Real Madrid cayó en casa contra el modesto Shakhtar Donetsk y el Atlético de Madrid se llevó una tremenda goleada cortesía del equipo campeón.

Los primeros en salir a escena fueron los merengues, quienes saltaron a su cancha como amplios favoritos, pero no contaban con que su zaga tendría sendos errores que a la postre le costarían el partido.

A un Shakhtar remendado, por cuestiones de positivos a COVID-19 de algunos de sus jugadores, le bastaron 45 minutos para dar un golpe de poder del que los blancos ya no se pudieron recuperar.

Con tantos de Teté al 29’, un autogol de Varane al 33’ y Manor Solomon al 42, los ucranianos se fueron al descanso con el 0-3 a favor para sorpresa de medio mundo.

RMA 0-3 SHK (HT) – ESPERPÉNTICO. UN RIDÍCULO ESPANTOSO: es la peor derrota en casa al descanso del Real Madrid en TODA la historia de las competiciones europeas. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 21, 2020

En el segundo tiempo el Real Madrid intentó reaccionar con un remate desde fuera del área de Luka Modric a los 54 y pincelazo de Vinícius Júnior al 59’, poco después de ingresar al juego; sin embargo, al equipo no le alcanzó y cayeron contra todos los pronósticos en el estadio Alfredo Di Stefano.

Well, this was not in the script was it?! Tetê finishes off the chance and it is 1-0 @FCShakhtar pic.twitter.com/IQS8olOdtq — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) October 21, 2020

😳😳😳 Well what do we have here?! It is 2-0 @FCShakhtar from a Raphael Varane own goal. pic.twitter.com/oaUdFEoPNA — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) October 21, 2020

A LOVELY move from @FCShakhtar and Manor Solomon makes it 3-0. WOWWWWW what a first half for them. pic.twitter.com/XclSMio0T2 — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) October 21, 2020

QUE GOLAZO! Pick that one out. Luka Modric makes it 3-1 with this sublime effort. pic.twitter.com/dlteZvCQWo — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) October 21, 2020

IMPACT SUB! Vinícius Júnior right off the bench makes it 3-2. We have a game on our hands! pic.twitter.com/kHbcz9Tgrm — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) October 21, 2020

El Atlético de Madrid no corrió con mejor suerte, ya que se enfrentaron al campeón vigente en Alemania, pero nadie imaginó que se llevarían una tremenda goleada de 4-0.

El conjunto colchonero nunca pudo detener a la ofensiva comandada por Robert Lewandowski, aunque el polaco no se hizo presente en el marcador.

Quienes sí estamparon su firma en la pizarra fueron Leon Goretzka, Corentin Tolisso y Kingsley Coman por doble partida.

El campeón lució poderoso e imparable en el Allianz Arena y le dio un golpe de realidad al “Atleti”, que mostró carencias defensivas y ofensivas. Ni Luis Suárez y Joao Félix, sus piezas más importantes en el ataque, pudieron marcar diferencia. Durante el segundo tiempo Joao marcó, pero el gol fue anulado por una posición en fuera de lugar del uruguayo. Eso fue lo más cerca que estuvieron los rojiblancos de anotar, cuando aún estaban 2-0.

Fue cuestión de tiempo para que el Bayern Munich confirmara que quiere conservar su cetro y sellara esta goleada que desde la primera fecha ya está metiendo en problemas al Atlético.

Four goals and a shut out win? The reigning champions, @FCBayernUS are not messing around 💪 pic.twitter.com/PDNyYWWnsS — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) October 21, 2020

Quedó en evidencia que a los dos equipos españoles, ambos de Madrid, por cierto, aún les falta mucho para poder desafiar a los mejores del torneo y pensar en coronarse.