Slim no aceptó ser candidato en 2018: AMLO #méxico

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en 2018 sus opositores –los grupos que se sentían dueños de México—para intentar frenarlo propusieron declinaciones de candidatos presidenciales y hasta lanzar como candidato de unidad Carlos Slim, sin embargo, dijo que el empresario no aceptó.

Dijo que como sucedió en el caso de la extinción de los fideicomisos, los que se oponen a su gobierno lo intentaron en la pasada elección presidencial.

“No lo pudieron hacer en el 18, pero lo intentaron. Yo tengo información de que primero querían que declinara el candidato del PRI para que todos apoyaran al candidato del PAN, a hacer un frente, el propósito era que nosotros no llegáramos. Y luego, en la desesperación propusieron que declinara fuese el del PAN en favor de el del PRI. Bueno, les voy a decir algo, hasta le propusieron a Carlos Slim que fuese candidato de unidad. No se vayan a quejar, es nota”, afirmó.

Dijo que los que impulsaban esa candidatura era los que se “sentían dueños de México”.

López Obrador advirtió que ahora el gobierno sirve al pueblo y no a una minoría rapaz.

“Cuando sale el Frenaaa 1, Frenaaa 2, Frenaaa 3, pues es lo mismo. Cuando salen los intelectuales orgánicos diciendo: ‘Hay que regresar a los equilibrios, cuidado con el autoritarismo’, pues es que ellos eran los que mandaban y se quedaban con el presupuesto. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz; ahora el gobierno es del pueblo, para el pueblo, con el pueblo”, expresó.

Al final de la conferencia de prensa, en una posdata, aclaró:

“Hablé de que hicieron esfuerzos para unirse en contra de nosotros en las elecciones pasadas, no lograron en ese acuerdo y mencioné que le propusieron también la candidatura a Carlos Slim. Nada más añado que él no aceptó, para que no vaya a malinterpretarse. Tengo la información de lo que les estoy narrando”, concluyó.