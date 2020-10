“Bebe demasiado, aplasta a viejos, no merece mi atención”: Khabib Nurmagomedov rechaza revancha contra Conor McGregor

Foto: Harry How / Getty Images

Ahora que Khabib Nurmagomedov está realizando entrevistas por su próximo enfrentamiento contra Justin Gaethje, los medios han aprovechado para preguntarle sobre una posible revancha contra Conor McGregor, a quien venció en octubre del 2018 y que volverá al octágono el próximo año.

Sin embargo, en todas ellas ha rechazado categóricamente esa posibilidad, siendo su respuesta más reciente una declaración contundente que, además, fue un ataque al irlandés.

“A McGregor ya lo vencí. ¿Por qué tengo que pelear con él? Díganle que estoy ocupado y eso es todo”, dijo el campeón ruso a Yahoo Sports.

“No creo que alguna vez se merezca esta oportunidad por el título porque no está concentrado, bebe demasiado, aplasta a viejos, no merece mi atención. Olvídate de él” agregó manifestando su desprecio por el irlandés.

Así de claro dejó Nurmagomedov que no está dispuesto a volver a enfrentar a The Notorious, con quien tiene una rivalidad desde que lo venció en octubre del 2018, en una función que acabó con una gran trifulca causada por el entorno del irlandés, según afirmó en su momento el ruso, quien encabeza la cartelera de UFC 254, que se realizará este fin de semana.