Columna Alfredo Millán #22Oct No se Hagan los Musíú +Las Ventas en Caída+ Dueño de la OEA

La elección de Bolivía se sabía de antemano el resultado, como también se sabe que no es cierto que el nuevo Presidente va a sacarle el cuerpo a su mentor Evo Morales, eso no se lo cree ni el mismo, allí si mandan los indios, no como le hizo el lisiado Lenín Moreno a Correa, que después que lo llevó a la Presidencia, le hizo campaña y todo, éste le sacó las patas al banco y más bien consiguió que lo condenaran, para que no volviera a aparecerse por el Ecuador y van a ver que Lenín se va a lanzar en busca de la Reelección y le va a pasar lo que al Boliviano y al dueño de la OEA, el Uruguayo Almagro; la gente no se cansa, por eso ese tango es muy cierto que la Ambición no descansa**Siempre en contacto con esos amigos y personajes conocidos de años en esta Margarita, ayer conversaba con el Colega Modesto Gómez, sobre el procedimiento en los Tribunales con las nuevas demandas en materia civil, le dije que en el Palacio de Justicia de La Asunción, se formaban varias colas, una para los que ejercen penal y llevan sus respectivas causas y otra para los que van a introducir demandas en materia civil, y otra para los que lo hacen en materia de Menores y Administrativo, se va directamente al Tribunal, después de subir 98 escalones( Cuatro Pisos), llevas tu escrito y lo presentas ante una especie de Mesón, porque no puedes penetrar dentro del Despacho, allí consignas y das tus teléfonos donde luego te puedan ubicar, para indicarte donde cayó tu demanda, de manera tal que ellos hacen su distribución y luego te avisan, Pero tu no llegas a hablar con el Juez, ahora si la demanda no le dan curso o tienes que hacerle alguna corrección te avisan, y así tu tienes tres días para subsanar y en Penal la cosa es diferente, porque allí si es de presentar un escrito, lo haces a través de una taquilla en la puerta, que era la destinada para que los procesados vayan y firmen el libro de presentación, todo con la finalidad de evitar la aglomeración y el contagio, pero no deja de ser siempre peligroso y uno tiene que tomar las precauciones ya indicadas**Les comunico a los que se están haciendo los Musius con respecto a los pagos de los Impuestos Municipales, que creen que los abarca el Decreto para el pago de los Cánones de Arrendamiento, No señores, nada que ver, Impuesto es la tasa impositiva que cobran los Municipios por los diferentes servicios que allí prestan, bien sea en materia de Licores, construcción, Habitabilidad, permiso de cercas, construcciones, negocios y ventas diarias, que luego los comercios pagan mensualmente y el que no los paga corre el riesgo de que le cierren el negocio, y allí no se puede argumentar lo del decreto de la suspensión del pago en los alquileres** La venta de carros o automóviles ha bajado considerablemente y uno de los grandes problemas ha sido el dela Gasolina, ¿Quién compra un carro, si para echar gasolina es un tormento?**Asi hermanos que debemos volver a la época en la cual nos desplazábamos en Bicicleta, y sabrán que eso no se olvida, yo bastante mandados que hice para mi casa en una bicicleta y no sería malo, si todos le echamos pichón, por lo menos se rebaja la barriga y se disminuyen las enfermedades, así como los Trigliceridos, Colesterol, Diabetes**El gobierno debería tenderle un puente a la gente con los Abastos, una especie de subvención, donde se pueda sacar fiao y pagar mensualmente, porque la verdad que si no nos mata el Coranavirus, el hambre se va a encargar de dar con nosotros**En estos días pasó un caso que está en el tapete sobre el fallecimiento de una joven, la cual después de una intervención quirúrgica en la clínica por la parte médica, donde el marido golpeado por la pérdida de su esposa, alega que hubo mala praxis y la cosa está en que fueron seis médicos los que intervinieron de alguna manera en ese caso, o sea, que la muerte está rondando, cuando no es el Coronavirus es otra cosa, total es que somos fáciles presa de la muerte; por eso es que el que no disfrutó su vida o aún teniendo sus cuatro reales piensa todavía almacenarlos en el Banco, le va a pasar lo que decía Fucho Tovar, “Nunca he visto un entierro donde la urna vaya por delante y la caja fuerte detrás en otra”. Ayer oí una entrevista que le hacían por UniTV ( Canal 11) de Unicable en el Programa asi comienza la Tarde conducido por el Lic. Rodolfo Carreño al aspirante a Diputado Lista por la Organización PROCIUDADANOS, Cesar Alí Fermín Villarroel, de la Asunción, con bastante aplomo, seguridad y buen desenvolvimiento, me dije para mi, Por Fin La Asunción va a tener su Diputado**A veces uno se hace esta reflexión, Lo que está pasando en el mundo, como lo es esa Pandemia ¡acaso, no podría ser el castigo del ser Supremo, por la desvalorización de la humanidad?, un ejemplo, la quema de las Iglesias.

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp