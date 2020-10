¿Cómo hacer marketing experiencial? | El Diario NY

Aunque su nombre haga una referencia directa, el marketing experiencial sí trata de crear o generar experiencias con y para el consumidor, sin embargo, como todo en el marketing, existen muchas características dentro de esta metodología.

Si bien es cierto, para cada persona el mismo producto o servicio puede generar una experiencia completamente diferente porque aquí influyen también la personalidad y lo que es conocido o no para el consumidor.

Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una campaña de inbound marketing para concesionarios, los resultados no serán los mismos para las personas que tienen años conduciendo que para aquellos quienes ni siquiera saben conducir.

Es por eso que durante este artículo te explicaremos un poco más sobre esta técnica y qué recursos como el keyword research puedes utilizar para hacerla más efectiva para tu marca.

¿Cómo hacer marketing experiencial en 5 sencillos pasos?

1. Enfócate en la audiencia

Aunque siempre se diga que el cliente es lo primero y siempre tiene la razón, en el marketing experiencial es el 100% del objetivo. Si los usuarios no se suman a la experiencia, tu campaña no funcionó.

Sea positiva o no la experiencia para cada usuario, su participación es clave para que puedas obtener la información necesaria y saber si tus estrategias realmente están funcionando o no.

Cada detalle que puedas obtener de parte de tu público es fundamental en este tipo de marketing.

2. Desarrolla una historia a través de la experiencia

El storytelling es una de las técnicas más efectivas en la actualidad para conectar con la audiencia y aumentar tus niveles de engagement.

En este proceso el keyword research juega un papel fundamental, ya que te permitirá saber qué palabras son clave para poder enganchar la atención de los usuarios y saber cómo llegar a ellos con un buen marketing de contenidos.

3. Juega con todos los sentidos

El marketing experiencial te reta a ir más allá y no solo enfocarte en lo que tu audiencia pueda leer o escuchar sobre tu marca.

Si puedes crear estrategias que los involucren desde diferentes áreas y a través de más de dos sentidos, aumentarás tus probabilidades de éxito.

Supongamos que tienes una marca de comida, ya dentro de este rubro puedes trabajar visualmente con cómo se ven tus platillos, dar a conocer su sabor, el aroma de la preparación, la textura al probarla y el sonido de esas preparaciones crocantes. ¡Es el combo completo!

4. No tengas miedo a la creatividad

Aunque la invitación de pensar fuera de la caja siempre está presente, dentro del marketing experiencial tienes más campo para sacarle provecho a esa frase.

Marcas como Coca Cola han demostrado durante años que puedes ir mucho más allá de una cuenta en redes sociales o de una valla en la autopista.

Arriésgate a interactuar con tu público a través de ideas innovadoras.

Y queremos que sepas que esta opción no necesariamente tiene que incluir una inversión económica de millones, hay muchas campañas BTL (below the line) que demuestran que puedes crear grandes cosas con poco presupuesto

5. Participa en todo el proceso

Una vez que sepas cómo elaborar una campaña centrada en tu público, creativa, que juegue con los sentidos y hagas su lanzamiento, es cuando realmente empieza el trabajo duro.

Es en esta etapa del proceso cuando tienes que estar sumamente atento al desempeño de tus estrategias, obtener todos los insights posibles y aplicarlos oportunamente para el logro de tus objetivos.

Incluso cuando tu campaña termine, es el momento indicado para fidelizar a esos clientes que conseguiste y hacerlos sentir parte de tu marca.

Ahora que tienes las herramientas para hacer un marketing experiencial efectivo, es momento de unir esfuerzos con tu equipo y desarrollar las estrategias adecuadas para tu marca.