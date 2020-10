Docentes siguen en la calle exigiendo condiciones laborales y salariales justas

Los docentes en el estado Nueva Esparta no abandonan las calles en cuanto no se respete la contratación colectiva, se garanticen las condiciones para dar clases sobre todo en medio de una pandemia y que se impulse una calidad de educación para los miles de niños y jóvenes que están en edad escolar.

Fueron varios los puntos tomados por los maestrosen su protesta como la Plaza Rísquez de Juan Griego (Marcano), el Cruce de María Arocha en San Juan (Díaz), el Anfiteatro de Punta de Piedras (Tubores), el terminal de Porlamar (Mariño), la Plaza del Bombero en Boca de Río (Península de Macanao) y la Plaza del Maestro en La Asunción (Arismendi), a este último acudió el equipo reporteril del Sol de Margarita en el cual conversamos con varios docentes.

Jacqueline Gil, secretaria de organización Stene – Fetraenseñanza, aseguró que los docentes siguen en protesta pacífica debido a que el contrato colectivo no ha sido respetado por el Ministerio de Educación adeudándole hasta un 300%, sin siquiera revisar los sueldos y salarios que están establecidos en el Art. 91 de la Constitución y no se ajusta al costo de la canasta básica.

Además, recordó que no se cumplen las normas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 para que los docentes asistan a las aulas de clase. “Hay que garantizar la salud y vida de los alumnos y docentes. No nos negamos a trabajar, pero no hay condiciones, muchos docentes no tienen herramientas tecnológicas para dar clases online. Tenemos un caso de una maestra de la C.E.I Rosas Marcano donde a 10 docentes les bloquearon el sueldo por decir que no tienen herramientas para conectarse a la red. Hasta a una docente embarazada se le bloqueó el sueldo por la ZENE. Si antes no teníamos que comer, ahora iremos a morir de hambre”.

Por su parte, la representante de CPV, Luzmary García aseguró que los docentes se unieron para reclamar sus derechos, sobre todo el sueldo que no alcanza para mantenerse ni siquiera un día al mes.

“A los docentes se les exige aplicar una educación online, cuando no tienen un teléfono inteligente, el servicio de internet de Cantv es deficiente y cuando tengamos que ir a las escuelas no tendremos las medidas de bioseguridad. Amamos nuestra profesión pero exigimos mejores condiciones laborales”.

Asimismo, el presidente de Fetraesparta, Luis Castro dijo que la organización que representa siempre apoyará la protesta justa de los trabajadores de todos los sectores.

Lamentó que los docentes sufran por no lograr ejercer su profesión que es primordial para la sociedad.

“No hay medidas de bioseguridad en las escuelas, si los docentes no se pueden proteger mucho menos se puede resguardar a un niño”.

El Sol de Margarita