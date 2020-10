Julián Gil desmiente a Marjorie de Sousa

Luego de regresar de sus vacaciones en Turquía, el actor Julián Gil llegó a México para atender sus responsabilidades laborales, pero aparte no dudó en aproximarse al tribunal para verificar la sentencia de la patria potestad de su hijo Matías y confirmó que el resulto final del documento legal señala que perdió la batalla en la corte.

“Acabo de salir del tribunal, tengo la sentencia en mis manos, como lo dije es una sentencia real, es firme y es como dijeron que no era firme”, dijo el argentino, quien además dio a entender que la madre del pequeño, Marjorie de Sousa, se ha burlado de los medios y del público:

“Y a todos los amigos de la prensa… a mí me han visto la cara casi cuatro años pero que le vean la cara a ustedes”.

“La voy a leer, tiene más de 240 páginas y ya hablaré al respecto. Pero si es firme y sí perdí la patria potestad. No la perdí me la arrebataron, me la robaron o como lo quieran decir”, sentenció el artista en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, mostró una fotografía del documento legal.

Cabe destacar, que la actriz venezolana había asegurado en septiembre que la resolución dictada por el Tribunal de México no era definitiva, cosa que no se creyó Julián Gil; lo que provocó que él mismo asistiera a la corte y se diera cuenta el resultado la final de la custodia.