Porras pide seguir exhumación de José Gregorio Hernández desde casa

ATENCIÓN: . La Comisión Nacional para la Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, presidida por Cardenal Baltazar Porras, invita a todos los medios de comunicación social a sumarse a la transmisión en vivo de la ceremonia de exhumación de los restos del Venerable Dr. José Gregorio Hernández el próximo lunes 26 de octubre a las 10:00 am . Las vías para transmitir esta ceremonia serán desde la señal matriz generada por los canales oficiales de la Arquidiócesis de Caracas: VALE TV y YouTube ARQUIDIÓCESIS DE CARACAS, http://www.arquidiocesiscaracas.com . El acto se estima que tenga una duración de 1 hora desde la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Se va a generar una señal matriz limpia y en alta definición digital para que sea retransmitida por todos los medios públicos y privados que deseen tomarla . A diferencia de eventos anteriores eclesiales, esta ceremonia se hará dentro del templo, en privado por la pandemia, por lo cual no se permitirá el acceso interno a ningún personal de otros medios. Les rogamos comprensión y colaboración al respecto.