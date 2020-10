Producción de gas en Monagas está paralizada afirma gobernadora

Maturín.- La gobernadora Yelitze Santaella admitió este 22 de octubre, en su programa de radio, que está paralizada la producción de gas que se envía a la refinería José Antonio Anzoátegui desde Monagas y argumentó que esta es la causa de la escasez de gas doméstico en los hogares del estado.

En las plantas de Jusepín y Santa Bárbara, al oeste de Monagas, no se separan los fluidos que son enviados hasta la planta de Jose, en el estado Anzoátegui, donde el gas pasa por un proceso de fraccionamiento y luego se lleva a las bombonas de gas doméstico que llegan hasta las zonas residenciales del oriente venezolano.

LEE TAMBIÉN Fotogalería | Así fue el sepelio del sacerdote José Manuel de Jesús Ferreira

“Si no hay producción en la fuente principal, como lo son Jusepín, Santa Bárbara y Anaco (Anzoátegui), no hay distribución porque a la planta de Jose no va a llegar el gas que debe ser transformado, esa es la verdad”, insistió la mandataria regional.

Santaella realizó este anuncio en medio de una ola de protestas en reclamo por la ausencia de bombonas de gas doméstico en Monagas. Para este jueves, ya suman 65 manifestaciones durante este mes, 55 de ellas en Maturín; la cantidad representa el doble de las trancas vecinales registradas en septiembre por el Observatorio de Servicios Públicos.

Al respecto, Santaella dijo que el cierre de vías no resuelven el problema de la escasez sino que generan otros problemas a quienes deben atender una emergencia médica o cualquier otra situación personal y aunque está clara que en muchas de ellas han participado afectos al gobierno de Nicolás Maduro, sostuvo que la mayoría de las manifestaciones son organizadas por la oposición. “Prenden la candelita y después se van”, dijo.

La gobernadora pidió a los habitantes de Monagas un voto de confianza para atender la problemática y prometió que para finales de noviembre, antes de las elecciones convocadas por el gobierno de Maduro, estará resuelta la situación del gas doméstico. “No estamos de brazos caídos. Ya el presidente aprobó los recursos para la intervención de la planta y los técnicos de Pdvsa (Petróleos de Venezuela) están trabajando duro para generar gas”, afirmó.

Por otra parte, la mandataria indicó que investiga una supuesta mafia que revende hasta en 50 dólares las bombonas de gas doméstico en Maturín y aunque no precisó ni nombres ni cantidad, dijo que detuvieron a un grupo de empleados de la empresa Gasmaca por revender los cilindros pequeños en 10 dólares en un urbanismo privado en la ciudad.

Jesymar AñezOriente

Jesymar AñezOriente