😢Cristiano Ronaldo descartado para enfrentar al Barça – 😒Khabib rechaza pelea contra McGregor – 👀Joao Maleck recibirá sentencia

Lo que pasó ayer 👎 1. Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo y no podrá jugar contra el Barcelona Mala noticia para todos los amantes del fútbol: Cristiano Ronaldo no podrá revivir su rivalidad histórica con Leo Messi, pues no podrá jugar contra el Barcelona en Champions League debido a que resultó positivo por COVID-19 por segunda ocasión. Dato: El portugués debía dar negativo en el análisis una semana antes del duelo, según marcan los protocolos de la UEFA. 👊 2. Khabib Nurmagomedov rechaza revancha contra Conor McGregor Khabib Nurmagomedov ha sido cuestionado sobre una posible revancha contra Conor McGregor, y en todas las entrevistas ha rechazado esa posibilidad, siendo su respuesta más reciente una declaración contundente que, además, fue un ataque al irlandés.

Dato: “A McGregor ya lo vencí. ¿Por qué tengo que pelear con él? Díganle que estoy ocupado y eso es todo”, dijo el campeón ruso. 👏 3. Joao Maleck por fin recibirá sentencia por causar la muerte de una pareja de recién casados El miércoles 22 de octubre inició el juicio contra el futbolista Joao Maleck, quien este viernes 23 podría recibir la sentencia por homicidio culposo.

Dato: En junio de 2019, Maleck provocó el accidente donde falleció la pareja de recién casados, Fernanda Álvarez y Alejandro Castro. 😦 4. ¿Adiós a Zidane? El francés podría jugarse el puesto en el Clásico ante el Barcelona Una intempestiva crisis le cayó a Zinedine Zidane, quien se quedó sin media plantilla debido a las lesiones y con la que cuenta, simplemente no está respondiendo y en el Clásico del sábado ante el Barcelona podría estar en juego su puesto. Dato: La inesperada derrota contra el Cádiz y la desastrosa primera parte del Madrid ante el Shaktar ponen en una situación delicada a Zidane. 😨 5. Ruptura total: jugadores y directiva del Barcelona en pie de guerra antes del Clásico El Barcelona vive una guerra interna entre los jugadores y la junta directiva presidida por Josep María Bartomeu y ahora, esa guerra está escribiendo un nuevo capítulo. Dato: El diario español El Mundo sacó a la luz la carta que los jugadores le enviaron a la directiva negándose a rebajar sus salarios debido a la situación económica que apremia al club. 🦅 6. América supera a Chivas como el equipo mexicano más popular en Estados Unidos Esta semana se dio a conocer una nueva victoria de las Águilas sobre las Chivas, pues una agencia especializada en marketing deportivo reveló que el América cuenta con más fanáticos en Estados Unidos que el equipo tapatío. Dato: Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool y Chelsea conforman el top 5 de la lista. 🤑 7. Javier Aguirre no volverá a la Liga MX, pero sí iría a la MLS Javier Aguirre, el exentrenador del Leganés, ya piensa en su futuro y descartó volver a dirigir en México, pero no le cerró las puertas a la MLS. Dato: “El Vasco” no trabajaría en la Liga MX ya que desconoce la actualidad del fútbol de su país.