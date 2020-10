ABP Nueva Esparta pide conciencia ante las nuevas medidas de flexibilización

El presidente del partido hizo un llamado a la unificación de esfuerzos para poder recuperar el Estado

La realidad social y económica de Nueva Esparta es bastante compleja, la incertidumbre y asfixia financiera generan desespero en los ciudadanos, así lo dio a conocer Marco Camarillo, presidente del partido Alianza Bravo Pueblo en la región. Asimismo, afirmó que luego de saber las nuevas medidas de flexibilización espera que sean evaluados todos los aspectos que influyen en esta decisión para evitar una nueva ola de contagios.

“Reconozco que las nuevas decisiones permitirán que la economía tome un impulso, pero no se puede pasar por alto las medidas de bioseguridad y las condiciones de nuestros servicios, para poder ofrecer una atención de calidad a los turistas. La unificación de todos los sectores y la puesta en práctica de todos los planes de prevención sanitaria serán de vital importancia para tener éxito”, afirmó el líder opositor.

De igual forma, aseveró que es necesario abrir los puertos y aeropuertos para poder permitir la llegada de los turistas a la isla, porque de lo contrario no existirá una dinámica económica efectiva. “Sin la llegada de los turistas no habrá un flujo financiero, exigimos al régimen que aplique las políticas de forma lógica y no como parte de una campaña populista”.

Camarillo puntualizó que ABP Nueva Esparta mantiene su apoyo al gobierno regional y también a las distintas cámaras, destacando que es necesario unificar esfuerzos y dejar a un lado las diferencias políticas colocando primero el bienestar de los neoespartanos. “La unidad verdadera permitirá que tengamos éxito, el progreso del Estado está en nuestras manos y con responsabilidad debemos actuar”, concluyó.

Boletín de Prensa