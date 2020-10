Luego de que París se sacudiera por el terrible asesinato del profesor Samuel Paty a manos de un terrorista islamista, ahora un alcalde francés recibió amenaza de decapitación.

El Alcalde de Bron, Jérémie Bréaud, recibió una amenaza de muerte una semana después de que un profesor de historia fuera decapitado.

Ces violents écrits sont inqualifiables mais ne m’impressionnent pas. Je n’ai pas peur et ne céderai pas. Comme les policiers et les pompiers, nous, élus locaux, sommes des victimes récurrentes d’une violence de plus en plus grande. Cette situation n’est plus tolérable. #Bron pic.twitter.com/DqLy59cdqV

— Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) October 22, 2020