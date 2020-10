Aprende a preparar perros calientes americanos

Aunque siempre hay que inculcar la ingesta de comida sana junto con una buena dieta mediterránea, es verdad que de vez en cuando a uno le apetece comerse y disfrutar de una buena hamburguesa o, como es el caso de la receta que compartimos a continuación, un auténtico hot dog americano o perrito caliente.

Si has organizado una cena con amigos o familiares y no te apetece pasar mucho rato en la cocina, la opción de preparar perritos calientes se presenta como la más indicada, puesto que además de ser rápida de hacer, ¡su sabor es inigualable! Sigue leyendo y descubre en RecetasGratis cómo hacer un hot dog americano original.Características adicionales: Coste barato, FritoIngredientes:

2 salchichas tipo Wiener o Frankfurt

2 Panecillos alargados

½ cebolla

1 Pimiento verde

2 lonchas de Bacon

Ketchup

Mostaza americana

Pasos a seguir para hacer esta receta:

Antes de empezar con la receta, resulta importante resaltar que, en realidad, el hot dog americano tradicional se compone únicamente de salchicha y pan, acompañada de algún tipo de salsa como ketchup o mostaza. Sin embargo, con el paso del tiempo la receta ha ido variando hasta convertirse en la versión que hoy conocemos con los ingredientes indicados. Dicho esto, empezamos por picar finamente la cebolla.

Aparte, picamos igual de pequeño el pimiento y troceamos todo lo posible el bacon. Luego, cogemos una sartén, calentamos un poco de aceite y freímos la cebolla y el pimiento picado.

Una vez pochados los ingredientes anteriores, los retiramos, doramos el bacon en la misma sartén y reservamos. Luego, cortamos los panecillos y los calentamos un poco en una plancha o sartén, para dar un toque crujiente al hot dog americano.

Marcamos las salchichas en la sartén o la plancha que utilizamos para cocinar el resto de ingredientes. Ahora, colocamos la salchicha tipo frankfurt en el panecillo, añadimos por encima la cebolla junto con el pimiento y el bacon.

Para dar el toque final al hot dog americano tradicional, añadimos de forma generosa la salsa ketchup y la mostaza. Si no dispones de ketchup en ese momento, puedes improvisar una salsa de tomate casera.

Ahora que ya sabes cómo hacer un hot dog americano original, para disfrutar al máximo de su sabor, te aconsejo acompañarlo de unas ricas y deliciosas patatas fritas o patatas asadas en gajos. Seguro que después de leer esta receta te han entrado ganas de comerte un perrito caliente

800Noticias