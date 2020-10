Así es Francesca Sofia, la novia de la discordia de Rossi 14 años menor que él #españa

Valentino Rossi recibió muchos y duros ataques hace unos días tras confirmarse su positivo por coronavirus. El caso es que el veterano piloto italiano de Moto GP había cogido un vuelo privado a Francia para acudir al cumpleaños de su novia Francesca Sofia Novello, y todo apunta a que pudo contagiarse por Covid-19 en esa fiesta, de ahí los reproches.

Pero, ¿quién es Francesca Sofia Novello? Hablamos de una modelo italiana de 27 años, 14 menos que Valentino Rossi, muy conocida en el país transalpino. Se le considera también una influencer en las redes sociales, concretamente en Instagram, donde tiene casi 340.000 seguidores. Suele publicar en su perfil sugerentes y provocativos posados y fotos en bikini que reciben miles de ‘likes’.

Hace unos días, Rossi confirmó su positivo por coronavirus y escribió en las redes sociales lo siguiente: «Desafortunadamente, esta mañana me desperté y no me sentía bien. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, así que llamé inmediatamente al médico que me examinó dos veces. Si bien la prueba de PCR rápida fue negativa, la segunda fue positiva. Estoy tan decepcionado de tener que perderme la carrera en Aragón…».

No habría pasado nada si no se hubiera filtrado ese viaje de Rossi a Francia en un jet privado para acudir al cumpleaños de Francesca Sofia Novello, su actual pareja. Como salió a la luz, el italiano ha sido muy criticado en el mundo del motociclismo y en general en la esfera pública tras haber dado positivo por coronavirus.