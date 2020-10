El periodismo y la aspiración política se fueron a la Asamblea Nacional un día

Ver esta publicación en Instagram

Informo a mi amada audiencia que, después de un largo período de intensa reflexión y meditación, he decidido inscribir mi nombre en las elecciones parlamentarias a celebrarse el 6D. Esto con el objetivo de, afianzado en su valioso apoyo, ser Diputado de la República Bolivariana de Venezuela y representar al pueblo con mi voz para llevar al Poder Legislativo las carencias y necesidades de la gente, especialmente los más alejados y abandonados, en la búsqueda sin descanso de la solución de los problemas. Así, mi candidatura es por el Circuito 3 de la Parroquia Petare, Municipio Sucre, del estado Miranda. – No obstante, se hace obligatorio aclarar que mi ausencia del espacio por excelencia de la gente, El Solidario de la televisión, no ha sido por un tema de índole político o relacionado a mi candidatura parlamentaria. He estado fuera del programa, como ya he aclarado, por un grave asunto familiar que requiere mi atención urgente y personal; una situación que amerita mi responsable cuidado. Un problema que poco a poco he solucionado con la ayuda de mucha gente, a quienes les agradezco con el corazón. – Ustedes me conocen durante muchos años y saben muy bien que siempre he tenido como estandarte el amor del pueblo; aquel amor desinteresado que me ha inspirado a servir incansablemente a los ciudadanos y que me ha estimulado la preocupación por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno. Este profundo anhelo y las intachables acciones seguirán en mi corazón y en mi voluntad porque, hasta siempre, me debo al Pueblo de Venezuela. – Gracias, muchas gracias por el camino que hemos recorrido todo este tiempo. Que el Dios Bendito Todopoderoso les bendiga y acompañe siempre y, en el Nombre de Él, seguiremos estado juntos. #Comunicado #JuanchoConElPueblo #Juancho #petare #miranda #parlamentaria #6d