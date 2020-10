Lili Estefan habló sobre el suicidio de su madre

La presentadora del programa El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, reveló por primera vez detalles del suicidio de su madre y cómo fue afrontar esa situación.

“Vengo de una familia que hemos batallado con la salud mental. Varias veces yo llegaba de la escuela y ella estaba inestable otra vez, yo lo veía, lo veía en sus ojos, en su lenguaje corporal. Ella cambiaba, era como otra persona. Ella estaba deprimida”, expresó la animadora.

“De repente yo me despertaba en la mañana y ella me decía: Soy la virgen María, así que yo tenía que tratarla como si fuera una virgen”, continuó Lili.

Además, afirmó que recuerda con gran dolor el momento en el que se enteró del suicidio de su mamá. “Ese día recuerdo que mi padre llegó y me dijo: La vida no es justa y a veces no obtienes exactamente lo que quieres, entonces él le dijo a su hija tu madre murió”.