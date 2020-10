Video y memes: Daniel Jones protagonizó una de las jugadas más chuscas en la NFL

El encuentro de jueves por la noche de la NFL dejó más que un 22-21 en la victoria de los Philadelphia Eagles sobre los New York Giants, ya que los reflectores del encuentro se los llevó Daniel Jones, el mariscal de campo de los neoyorquinos por una jugada muy chusca que le dio la vuelta al mundo.

Corría el tercer cuarto del enfrentamiento cuando el pasador observó un hueco que aprovechó y en lugar de realizar un envío decidió emprender la carrera desde su yarda 7, superando a toda la defensa de los de Philadelphia; cuando todos pensamos que llegaría a la zona de anotación porque tenía el camino libre, se le acabó el combustible y, sin que nadie lo tocara, cayó 15 yardas antes de anotar, por lo que no pudo sumar en la pizarra.

La acción generó burlas de sus compañeros y de la afición, ya que las cámaras captaron riéndose a los primeros y, una vez que el video de la jugada se volvió viral, la gente en redes sociales les hizo segunda, inmortalizándolo con una gran cantidad de memes.

Daniel Jones’ teammates got a good laugh on the sidelines 😅 pic.twitter.com/Pgs1QLeYvm

