Equipo de trabajo de la vicepresidenta dio negativo para covid-19 #colombia

En las últimas horas la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que su equipo de trabajo y las personas con las que tuvo contacto en los últimos días, dieron negativo en la prueba de Covid-19.

En su cuenta de Twitter anunció: “gacias a Dios acabo de recibir resultados de las pruebas para #COVID19, realizadas a todos los funcionarios de vicepresidenta, con quienes tuve contacto y fueron negativos. Me siento bien, continúo trabajando en aislamiento y acatando las recomendaciones de MinSalud.

La funcionaria expresó que se realizó la prueba el pasado jueves, teniendo en cuenta que iba a viajar a la Cumbre de Gobernadores en Manizales, la cual le salió positiva.

Gracias a Dios acabo de recibir resultados de las pruebas para #COVID19, realizadas a todos los funcionarios de @ViceColombia con quienes tuve contacto y fueron negativos. Me siento bien, continúo trabajando en aislamiento y acatando las recomendaciones de @MinSaludCol. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) October 24, 2020

