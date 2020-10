El artículo Este es tu horóscopo de hoy domingo 25 de octubre fue publicado originalmente en epmundo.com

Tu vida hadado muchos giros y ahora verás como se acomodan las cosas. Así lo decreta el horóscopo de hoy 25 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Dannette Mercado: horóscopo de hoy 25 de octubre de 2020

Es momento de sanar tu corazón y vencer esos temores que no te dejan ver la realidad en tu vida. Es el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La influencia planetaria de este día te inclina a conectarte con amigos o personas que te motivan a sentirte más feliz. Te alejas de quienes quieren contagiarte su pesimismo y negatividad. Has aprendido a amarte y amar a los demás de forma más honesta y comprometida. Tu afirmación de hoy: “Nada puede hacerme daño”. Números de suerte: 9, 24, 16.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Toda tu atención se centra en el tema laboral o de estudios. Es momento de atender lo que es prioridad para ti. Que nada te distraiga. Tu futuro profesional y económico depende de la decisión que tomes en este presente. Los asuntos relacionados al amor están en pausa. Tu afirmación hoy: “Tengo el trabajo perfecto para mí”. Números de suerte: 5, 34, 38.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Necesitas realizar una actividad que te distraiga de tus preocupaciones. Con Mercurio retrógrado te aconsejo evitar a toda costa discusiones de política o religión. Visita un lugar donde puedas conectarte con la naturaleza, arregla tu jardín. Haz una magia para la prosperidad. Tu afirmación de hoy: “Tengo de la protección de mis ángeles guardianes”. Números de suerte: 7, 31, 40.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu intuición te guía a conectarte con una persona especial para ti. Abres una puerta al amor, a la pasión que había estado cerrada por algún tiempo. La tentación es fuerte. Si tu corazón es libre, disfrútalo. Los comprometidos tendrán una prueba de lealtad. Tu afirmación de hoy: “Soy responsable de mis acciones y sus consecuencias”. Números de suerte: 47, 20, 11.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La luna creciente te va uniendo a una persona especial o alguna situación que trae alegría a tu presente. Ábrete a disfrutar, a vivir una nueva ilusión. Aprendemos de lecciones pasadas, pero sin cerrarnos a nuevas experiencias en el amor, finanzas y trabajo. Cuida tu salud. Dale a tu cuerpo mucho amor. Tu afirmación de hoy: “Me amo”.

Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Recibes comunicación de personas que laboran o estudian contigo. Día para compartir en grupo y fomentar mejores relaciones con los que te rodean. La luna y Mercurio retrógrado te inclinan a escuchar y hablar o comentar menos. Ser buen observador tiene sus recompensas. Tu afirmación de hoy: “Me rodeo de paz y de amor”. Números de suerte: 5, 37, 28.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Este domingo es buen día para calentar tu hogar y compartir en familia. Recuperas energías perdidas. La luna te inclina a crear, libera tu lado artístico. Un nuevo amor altera tus nervios, un viejo amor te asusta. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. Tu afirmación de hoy: “Disfruto de vivir en paz y sin conflictos”. Números de suerte: 20, 26, 11.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una idea muy tentadora ocupa tu mente. Hoy es un buen día para trabajar en materializar aquello que tanto deseas. Muchos escorpiones participan en actividades deportivas o al aire libre. Tu espíritu aventurero se resalta. Un cambio de rutina te hará bien. Tu afirmación de hoy: “Vibro en armonía con el Universo”. Números de suerte: 1, 11, 50.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Domingo de descanso y recogimiento. La luna y Mercurio retrógrado te inclinan a retirarte de todo aquello que te quita la paz. Nada de buscar conflictos con personas tóxicas. Tus finanzas continúan llamando tu atención. Oportunidades de estabilizarte económicamente llegan pronto. Fluye. Tu afirmación de hoy: “Confío en el Orden Divino”. Números de suerte: 9, 30, 14.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy disfrutas de actividades que no estaban planificadas para ti. Vives en abundancia gracias a las oportunidades que te brindan las personas que te rodean. A pesar de la actividad planetaria que ha estado influenciando en ti, has logrado vencer muchas batallas con éxito. Tu afirmación de hoy: “Suelto el dolor y me ato a la felicidad”. Números de suerte: 8, 31, 3.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La luna creciente te visita en este día. Te sientes preparado para terminar con algo que te abruma, pero también debes evitar crear falsas expectativas en alguien que clama amor. El amor no es un juego. La energía planetaria te inclina a complicarte sentimentalmente. Cuidado. Tu afirmación de hoy: “Si Dios está conmigo, quien contra mí”. Números de suerte: 7, 39, 21.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La energía de la luna te inclina a querer estar solo y meditar. Necesitas conectarte con tu yo y pensar en todo aquello que necesitas resolver. Un cambio grande se acerca. Un amor ocupa tu mente. Establece un plan para lograr eso que tanto deseas. Tu situación económica se estabiliza. Tu afirmación de hoy: “El dinero fluye a caudales hacia mí”. Números de suerte: 18, 48, 44.

