FOTO Y VIDEO: ¡Se creció! Así reportaron el río Medellín tras las fuertes lluvias en la tarde de este sábado #colombia

Un nuevo reporte ciudadano llegó a las redes sociales de Minuto30 y esta vez tras las fuertes lluvias que se presentaron en la tarde de este sábado 24 de octubre en Medellín.

Y es que ciudadanos compartieron imágenes del río Medellín a la altura de la estación Sabaneta del Metro, el cual tenía un aumento en sus aguas tras las fuertes lluvias.

Es de resaltar que las aguas del río Medellín se ven turbias mientras siguen su cauce.

