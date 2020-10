El artículo Horóscopo semanal de Adriana Azzi del 25 al 31 de octubre fue publicado originalmente en epmundo.com

Tu plan de acción está dando resultados y poco a poco vas a llegar a la meta deseada. Así lo decreta el horóscopo semanal de Adriana Azzi del 25 al 31 de octubre.

Adriana Azzi es una vidente afamada con una amplia trayectoria. Conocida también como astróloga, numeróloga, experta en el Tarot, magia celeste, chamanismo y demás artes meta psíquicas en general. A través de las cartas del tarot que Adriana Azzi conjurará para ti, comenzarás un proceso de autoentendimiento.

Los elegidos de Adriana Azzi

Con sus certeras predicciones, la astróloga Adriana Azzi se ha convertido en una mujer controversial, que ha desarrollado una impresionante labor de consultas y asesoramientos espirituales empleando sus destrezas psíquicas en el ciberespacio.

Puedes realizar tus consultas psíquica, en numerología o astrología abre tus caminos con Adriana Azzi y sus elegidos para conseguir todas las respuestas que buscas. Descubre tu potencial para lograr el equilibrio en tus planos afectivos, profesional y espiritual.

El verdadero horóscopo semanal de Adriana Azzi del 25 al 31 de octubre

Separa tiempo para ti, descansa y recarga tus baterías físicas y emocionales. Es tiempo de pensar un poco más en ti. Es la recomendación del horóscopo semanal de Adriana Azzi.

Horóscopo semanal Aries

Palabra clave : Atracción

: Atracción Número de suerte: 954

Tus poderosos deseos te darán la intensidad para impulsar tus objetivos. Evita la acumulación de resentimientos pues desatará tus peores instintos. Atracción por estudios de Ocultismo. Reencuentro con buenos amigos. No les des a quien no se lo merece lo tuyo. Mujer de tu familia te dará claridad. Descubres una oportunidad que te ayudará a mejorar tu economía. Pagas unas deudas. Cambios en una fecha o enumeración. Llega algo esperado.

Trabajo y Dinero : Puertas abiertas a un nuevo empleo o proyectos. Vences en una competencia. Solicitas un préstamo que te aprueban. Un amigo te ofrece un negocio.

: Puertas abiertas a un nuevo empleo o proyectos. Vences en una competencia. Solicitas un préstamo que te aprueban. Un amigo te ofrece un negocio. Salud: Necesitas nivelar tu sistema nervioso.

Necesitas nivelar tu sistema nervioso. Amor: Capacidad de resistencia excepcional ante las pruebas emocionales. Se acerca una profunda transformación. Un padre o abuelo será tema importante.

Capacidad de resistencia excepcional ante las pruebas emocionales. Se acerca una profunda transformación. Un padre o abuelo será tema importante. Parejas: El tema de las relaciones sexuales pasa a un primer plano. La familia de tu pareja y los conflictos que debes atender.

El tema de las relaciones sexuales pasa a un primer plano. La familia de tu pareja y los conflictos que debes atender. Solteros: Te ocultan algo. No entregas algo que llega a tus manos y retienes contigo. Sientes la necesidad de proteger a alguien.

Te ocultan algo. No entregas algo que llega a tus manos y retienes contigo. Sientes la necesidad de proteger a alguien. Mujer: Se activa una nueva energía espiritual. Cambios en tu vida. Atención con tu padre, marido o ex marido en tema de salud o herencias. Contacto con estética.

Se activa una nueva energía espiritual. Cambios en tu vida. Atención con tu padre, marido o ex marido en tema de salud o herencias. Contacto con estética. Hombre: Mejora un niño al que te tienes pendiente por enfermedad. Una nueva educación para ti. Contacto con una mujer muy sensible.

Mejora un niño al que te tienes pendiente por enfermedad. Una nueva educación para ti. Contacto con una mujer muy sensible. Consejo: Disfruta lo que tienes y afirma lo que eres.

Horóscopo semanal Tauro

Palabra clave : Psicología.

: Psicología. Número de suerte: 72, 66

Predisposición a estar más relajado para resolver los asuntos que tienen que ver con tus emociones. Buscarás el placer e intentarás lograrlo a través de tu encanto. Estarás por éstos tiempos más dispuesto al romanticismo. Una rabia acumulada a punto de estallar. Injurias hacia tu persona. Identificas a los envidiosos. Un ideal elevado te mueve a una realización.

Trabajo y Dinero : Tendencia a frenar la agresividad, los impulsos instintivos o los deseos, a silenciar y no exteriorizar estas cosas, lo que provoca la aparición de profundos e intensos resentimientos en el trabajo. Utiliza tus encantos para lograr tus metas.

: Tendencia a frenar la agresividad, los impulsos instintivos o los deseos, a silenciar y no exteriorizar estas cosas, lo que provoca la aparición de profundos e intensos resentimientos en el trabajo. Utiliza tus encantos para lograr tus metas. Salud: Ocupándote de tu salud física y mental. Un propósito.

Ocupándote de tu salud física y mental. Un propósito. Amor: Te ganas unos cantos seguidores por foto que publicas en las redes. Necesidad de reconocimiento y aprecio.

Te ganas unos cantos seguidores por foto que publicas en las redes. Necesidad de reconocimiento y aprecio. Parejas: Necesidad de sentirte amado(a). Juguetones, retomando la sensualidad. Conversaciones para hacer planes.

Necesidad de sentirte amado(a). Juguetones, retomando la sensualidad. Conversaciones para hacer planes. Solteros: Actividades humanitarias. Un pasatiempo. Lujuria, el comienzo de la seducción. Luchando por una causa que crees justa. Marte te mostrará un enemigo que estaba oculto, lo podrás identificar.

Actividades humanitarias. Un pasatiempo. Lujuria, el comienzo de la seducción. Luchando por una causa que crees justa. Marte te mostrará un enemigo que estaba oculto, lo podrás identificar. Mujer: Una compañía animada y estimulante que te puede reportar alegrías. Aumento del sex appeal. Se indica que las profesiones relacionadas con las artes, el cuidado de los niños, la enseñanza, el diseño, el maquillaje, el diseño de moda y las relaciones públicas, se verán beneficiadas. Posibilidad de obtener ventajas económicas a través de la escritura, la pintura o el teatro o como dicen: “montar un teatro”. La bondad, la justicia y la belleza serán tus temas.

Una compañía animada y estimulante que te puede reportar alegrías. Aumento del sex appeal. Se indica que las profesiones relacionadas con las artes, el cuidado de los niños, la enseñanza, el diseño, el maquillaje, el diseño de moda y las relaciones públicas, se verán beneficiadas. Posibilidad de obtener ventajas económicas a través de la escritura, la pintura o el teatro o como dicen: “montar un teatro”. La bondad, la justicia y la belleza serán tus temas. Hombre: Guerras espirituales. Expansión de la conciencia. Te piden colaboración. Un deseo creativo insatisfecho que debes cuidar no proyectar sobre tus hijos. Alcanzar una cota alta de valores estimulantes. Trabajas en secreto para lograr metas personales.

Guerras espirituales. Expansión de la conciencia. Te piden colaboración. Un deseo creativo insatisfecho que debes cuidar no proyectar sobre tus hijos. Alcanzar una cota alta de valores estimulantes. Trabajas en secreto para lograr metas personales. Consejo: Medita sobre tus asuntos personales y saca el mejor partido posible de estas reflexiones.

Horóscopo semanal Géminis

Palabra clave : Información

: Información Número de suerte: 552

Te focalizarás en trabajar duro para conseguir tus metas. Querrás ver todo ordenado y pulcro.

Algunos momentos complicados, pero el sol sale por el horizonte. Nuevos compromisos de trabajo. Todo tiene su justo momento. Deja los miedos y enfréntalos. Deberás mantenerte al control. La Rueda de la Fortuna a tu lado. Ten confianza en lo que haces. Creatividad. Recibes un mensaje o una información que te librará de un problema. Alguien piensa que no le valoras. Atiende más a tus amigos y colaboradores. Problema con una computadora. Amiga rubia te dará una sorpresa.

Trabajo: Buenas facultades analíticas para hacer una investigación. Entrevista importante. Algo con una recepción de papeles. Un trabajo vinculado en otra ciudad trae productividad.

Buenas facultades analíticas para hacer una investigación. Entrevista importante. Algo con una recepción de papeles. Un trabajo vinculado en otra ciudad trae productividad. Salud: Hacer terapias.

Hacer terapias. Amor: Percibes con toda claridad los defectos y virtudes de los demás. Cautela con tus críticas.

Disfruta a tu pareja. El viaje que haces te separa de tus seres queridos. Compra de regalo.

Percibes con toda claridad los defectos y virtudes de los demás. Cautela con tus críticas. Disfruta a tu pareja. El viaje que haces te separa de tus seres queridos. Compra de regalo. Parejas: Te preparas para un crecimiento con tu familia. Pleitos a tu alrededor. Renacen los sentimientos.

Te preparas para un crecimiento con tu familia. Pleitos a tu alrededor. Renacen los sentimientos. Solteros: No inventes nada se claro(a). Cuidado con lo que sabes de otra persona. Se reactiva la economía. Unos folletos.

No inventes nada se claro(a). Cuidado con lo que sabes de otra persona. Se reactiva la economía. Unos folletos. Mujer: No permitas que abusen de tu confianza. Nuevos acuerdos. Te devuelven algo. Ayudas a unos niños.

No permitas que abusen de tu confianza. Nuevos acuerdos. Te devuelven algo. Ayudas a unos niños. Hombre: Debes atender los reglamentos donde estas. Se pierde algo de tu oficina o empresa. Un nuevo ambiente. Mujer se queja que no le atiendes.

Debes atender los reglamentos donde estas. Se pierde algo de tu oficina o empresa. Un nuevo ambiente. Mujer se queja que no le atiendes. Consejo: Exígete tomar buenas decisiones para obtener el resultado que te llevará al éxito.

Horóscopo semanal Cáncer

Palabra clave :

: Número de suerte: 52, 62

Una decisión importante pero hay cosas que no sabes cómo manejar. Ahondar sobre el equilibrio en la vida. Relaciones saludables y llenas de felicidad. La vida te está hablando con un idioma diferente. Una nueva oportunidad para aceptar y adaptarte, a un nuevo lenguaje. No puedes ser el personaje secundario de las personas en las que confías y a las que te aferras, ahora les darás luz, pero ocuparás el sitial que te corresponde, muchos necesitan de ti. En relación armónica contigo mismo.

Trabajo: Imprimiéndole energía al trabajo. Con inspiración y creatividad deberás desarrollar habilidades para el liderazgo. Oportunidad de negocio.

Imprimiéndole energía al trabajo. Con inspiración y creatividad deberás desarrollar habilidades para el liderazgo. Oportunidad de negocio. Salud: Inquietud.

Inquietud. Amor: Pasión. Renovación de esperanzas. Ganar o perder. Asuntos de la vida diaria con juegos y pequeñas competencias.

Pasión. Renovación de esperanzas. Ganar o perder. Asuntos de la vida diaria con juegos y pequeñas competencias. Parejas: Fe. Una nueva vida. Haciendo todo para el desarrollo y el crecimiento estable de un proyector y la consolidación de los planes.

Fe. Una nueva vida. Haciendo todo para el desarrollo y el crecimiento estable de un proyector y la consolidación de los planes. Solteros: Oportunidad que no puedes dejar pasar. Un “mango bajito”. Hecho curioso viendo un documental. Una presencia espiritual. Evoluciones.

Oportunidad que no puedes dejar pasar. Un “mango bajito”. Hecho curioso viendo un documental. Una presencia espiritual. Evoluciones. Mujer: Puedes ahora iniciar un negocio o una nueva empresa. Una fuerte disposición para establecer bases nuevas. Comenzar algo prometedor se convertirá en tu preocupación principal, en el amor o en tu vida profesional. Sucederá algo que te estimulará. Debes mirar hacia adelante. Adaptaciones y búsqueda del equilibrio.

Puedes ahora iniciar un negocio o una nueva empresa. Una fuerte disposición para establecer bases nuevas. Comenzar algo prometedor se convertirá en tu preocupación principal, en el amor o en tu vida profesional. Sucederá algo que te estimulará. Debes mirar hacia adelante. Adaptaciones y búsqueda del equilibrio. Hombre: Procreación. Potencia masculina. Crecimiento con objetivos claros. El comienzo de algo grande, de un amor importante o de un proyecto interesante. Una comunicación comercial que no debes dejar pasar. Aventuras. Este es el momento de ser creativo.

Procreación. Potencia masculina. Crecimiento con objetivos claros. El comienzo de algo grande, de un amor importante o de un proyecto interesante. Una comunicación comercial que no debes dejar pasar. Aventuras. Este es el momento de ser creativo. Consejo: Derrota la falta de motivación con nuevas iniciativas, para ello salte un poco de la rutina y dirige tus energías hacia cosas que sean valiosas para ti.

Horóscopo semanal Leo

Palabra clave : Hogar

: Hogar Número de suerte: 20, 14

Susceptibilidad a flor de piel cuando tus sentimientos íntimos son removidos. Tu interés se concentra en asuntos familiares importantes. Velada donde surgen recuerdos de los hogares del pasado. Arreglos dentro de la casa. Contacto con un albañil o arquitecto. Recibes ayuda de un hombre en un negocio que inicias, pero quieres estar solo porque crees que puedes tener mayor movilidad. Nuevos estudios. Hijo adolescente te pide ayuda para un curso y mejorar su calidad de vida. Un archivo que buscas. Interés en un menú o receta de una comida. La cocina.

Trabajo y Dinero : Tenacidad que te hace vencer obstáculos sin enfrentarte a nadie. Alguien no cree en ti. Demuestras con hecho tus experiencias. Un dinero extra. Asuntos con Bienes Raíces. Necesidad de un negocio propio.

: Tenacidad que te hace vencer obstáculos sin enfrentarte a nadie. Alguien no cree en ti. Demuestras con hecho tus experiencias. Un dinero extra. Asuntos con Bienes Raíces. Necesidad de un negocio propio. Salud: Atención con la piel.

Atención con la piel. Amor: Te concentras en temas familiares y su bienestar. Compras para arreglar tu casa. Algo que solucionar con una figura paterna.

Te concentras en temas familiares y su bienestar. Compras para arreglar tu casa. Algo que solucionar con una figura paterna. Parejas: Mudanzas. Cambios. Recuerda a tus difuntos hazle una misa. Disfruta la vida, pero con cordura. Gestación.

Mudanzas. Cambios. Recuerda a tus difuntos hazle una misa. Disfruta la vida, pero con cordura. Gestación. Solteros: Nuevas enseñanzas y aprendizajes. Niños a tu lado. Paseos a parque con alguien recién conocido. Una nueva construcción.

Nuevas enseñanzas y aprendizajes. Niños a tu lado. Paseos a parque con alguien recién conocido. Una nueva construcción. Mujer: Te buscan para que pertenezcas a un grupo o asociación. Arreglos y cambios en tu cocina. Interés en una dieta.

Te buscan para que pertenezcas a un grupo o asociación. Arreglos y cambios en tu cocina. Interés en una dieta. Hombre: No permitas que nadie te diga qué hacer y juegue contigo. Utiliza tu intuición no la fuerza.

No permitas que nadie te diga qué hacer y juegue contigo. Utiliza tu intuición no la fuerza. Consejo: Escucha tu yo interno y sigue el camino que te traza el corazón. Intuiciones poderosas en las que debes confiar.

Horóscopo semanal Virgo

Palabra clave : Éxito.

: Éxito. Número de suerte: 41, 93

Amigos que están lejos te brindarán un apoyo espiritual o te escribirán algo acerca del cariño recíproco. Te haces ilusiones con algo que te ofrece un afecto, con algo que te dice. Mujer a la que le brindas apoyo te pone en una situación incómoda. Hecho curioso en un supermercado. Una elección momentánea. Transición hacia un despertar. Surge en el seno del hogar una conversación que produce un cambio favorable. Ganancia repentina. Automejoramiento. Revitalización. Juzgar o ser juzgado.

Trabajo: Luchas internas. Cambios y alegrías por un grupo o persona que te apoya. Regalos y sorpresas. Reconocimientos. Necesidad de incrementar el contacto con el extranjero.

Luchas internas. Cambios y alegrías por un grupo o persona que te apoya. Regalos y sorpresas. Reconocimientos. Necesidad de incrementar el contacto con el extranjero. Salud: Controlar el consumo de azúcar.

Controlar el consumo de azúcar. Amor: Inicias un camino hacia el amor. Planeas encuentro con alguien que te gusta. Invitaciones inesperadas.

Inicias un camino hacia el amor. Planeas encuentro con alguien que te gusta. Invitaciones inesperadas. Parejas: Amigos del pasado, reencuentros afectivos. Se hace necesaria la armonización con todos los que te rodean, especialmente con los mayores.

Amigos del pasado, reencuentros afectivos. Se hace necesaria la armonización con todos los que te rodean, especialmente con los mayores. Solteros: No te impongas a la fuerza, no es bueno. Nuevas compras para tu casa. Buscarte nuevas oportunidades también. Un ciclo está finalizando y debes prepararte para una nueva etapa de crecimiento.

No te impongas a la fuerza, no es bueno. Nuevas compras para tu casa. Buscarte nuevas oportunidades también. Un ciclo está finalizando y debes prepararte para una nueva etapa de crecimiento. Mujer: Deja los tormentos a un lado, las dudas, los miedos y resuélvete a un gran cambio o a tu propio mejoramiento. Cuídate de los errores del pasado, no los repitas. Dinero que gastas de más o que debes pagar te pesa en el presupuesto. Un admirador que te escribe cosas muy dulces.

Deja los tormentos a un lado, las dudas, los miedos y resuélvete a un gran cambio o a tu propio mejoramiento. Cuídate de los errores del pasado, no los repitas. Dinero que gastas de más o que debes pagar te pesa en el presupuesto. Un admirador que te escribe cosas muy dulces. Hombre: Deberás cancelar deudas pendientes. Transformación. El ave fénix levantándose de las cenizas. Necesidad de evaluar una situación pormenorizadamente o de ser evaluado. El tiempo se encargará de ordenar las cosas y te preparará para un positivo nuevo comienzo. Verás todo más claramente respecto al porvenir antes de la última quincena del año.

Deberás cancelar deudas pendientes. Transformación. El ave fénix levantándose de las cenizas. Necesidad de evaluar una situación pormenorizadamente o de ser evaluado. El tiempo se encargará de ordenar las cosas y te preparará para un positivo nuevo comienzo. Verás todo más claramente respecto al porvenir antes de la última quincena del año. Consejo: Piensa bien las cosas antes de dar un paso decisivo.

Horóscopo semanal Libra

Palabra clave : Suerte.

: Suerte. Número de suerte: 093

Sabrás bajar a tierra ideas muy creativas para tu desarrollo personal. Las cosas no pueden ser siempre a tu manera, así que deberás nivelarte en este aspecto. Te motivará aumentar tus ingresos económicos y crearás diferentes emprendimientos para conseguirlo. Mujer esotérica que te da la mano en algo espiritual. Se activa la energía del amor. Se te acerca alguien conocido y te pide hablar contigo. Mujeres que te dan ayuda y te te consienten. Algo con el número 06.

Trabajo: Capacidad y facilidad para ganar dinero, pero no la tienes tanto para ahorrar.

Harás cambios que son importantes en lo laboral. Hombre que te llama o te busca por negocio.

Capacidad y facilidad para ganar dinero, pero no la tienes tanto para ahorrar. Harás cambios que son importantes en lo laboral. Hombre que te llama o te busca por negocio. Salud: Vitalidad.

Vitalidad. Amor: Refuerzas tu firmeza, generosidad y magnetismo y te colocas por encima de toda mezquindad. Alguien regresa, pero no será por lo que piensas sino para que le ayudes en lo económico. Nuevos amigos.

Refuerzas tu firmeza, generosidad y magnetismo y te colocas por encima de toda mezquindad. Alguien regresa, pero no será por lo que piensas sino para que le ayudes en lo económico. Nuevos amigos. Parejas: Amigos que te buscan te traen buenas noticias. Viajes rápidos de ida y vuelta. Nuevos inicios. Decisiones rápidas.

Compartirán más juntos.

Amigos que te buscan te traen buenas noticias. Viajes rápidos de ida y vuelta. Nuevos inicios. Decisiones rápidas. Compartirán más juntos. Solteros: Invitación a cenar. Debes estar claro en lo que dices ya que no puedes maltratar con tus palabras, evita confusiones.Trabajo en equipo.

Invitación a cenar. Debes estar claro en lo que dices ya que no puedes maltratar con tus palabras, evita confusiones.Trabajo en equipo. Mujer: Debes creer en ti y pensar en ti. Deja el pasado. Gusto por la danza o contacto con artistas. Te alejas de la realidad. Intenso momento con un hombre.

Debes creer en ti y pensar en ti. Deja el pasado. Gusto por la danza o contacto con artistas. Te alejas de la realidad. Intenso momento con un hombre. Hombre: Controla las variaciones en tu carácter. Repuestas correctas que te abrirán nuevos horizontes. Bailarás. Asunto espiritual importante.

Controla las variaciones en tu carácter. Repuestas correctas que te abrirán nuevos horizontes. Bailarás. Asunto espiritual importante. Consejo: Ejerce tu poder canalizando tus energías para que toda acción te lleve a la conciliación y al acuerdo con los demás.

Horóscopo semanal Escorpio

Palabra clave : Brillo.

: Brillo. Número de suerte: 653

Tu aspecto estará radiante, disfrutarás de ser independiente. Tomarás muy buenas iniciativas.

Traslado inesperado donde deberás utilizar un dinero que era para otro plan. Tienes un espíritu de lucha inagotable. Reunión sorpresiva muy positiva. Nacimientos. Se activa la prosperidad. Tendrás la oportunidad de reunirte con un familiar después de una larga separación. Recibes un pago. Programa de corte “conservador” que te ayuda a abrir los ojos.

Trabajo: Motivación y capacidad de liderazgo. Todo lo que hagas o digas será un tema de comentarios. Nuevas aventuras en lo laboral. Cuidado con los cambios que haces, hay gente que desea que le pidas permiso primero a ellos, son gente controladora y encima, quieren llevarse los créditos de tus triunfos. Triunfas en lo que haces, en lo trabajado al detalle.

Motivación y capacidad de liderazgo. Todo lo que hagas o digas será un tema de comentarios. Nuevas aventuras en lo laboral. Cuidado con los cambios que haces, hay gente que desea que le pidas permiso primero a ellos, son gente controladora y encima, quieren llevarse los créditos de tus triunfos. Triunfas en lo que haces, en lo trabajado al detalle. Salud: Te recuperas rápidamente de cualquier molestia.

Te recuperas rápidamente de cualquier molestia. Amor: Estarás más seguro de ti mismo pero necesitas repotenciarte. Embarazo que hace que una fecha se adelante. Evita un escándalos en la puerta de tu casa o en el estacionamiento por celos o malos entendidos.

Estarás más seguro de ti mismo pero necesitas repotenciarte. Embarazo que hace que una fecha se adelante. Evita un escándalos en la puerta de tu casa o en el estacionamiento por celos o malos entendidos. Parejas: nuevos negocios con una mujer. Algo importante con documento para viajar. Un espacio personal, retroalimentación individual, será positivo para cada uno de ustedes.

nuevos negocios con una mujer. Algo importante con documento para viajar. Un espacio personal, retroalimentación individual, será positivo para cada uno de ustedes. Solteros: Nuevas responsabilidades. Te alejas de algo o alguien. Acuerdos. Nuevas conversaciones con alguien muy indeciso.

Nuevas responsabilidades. Te alejas de algo o alguien. Acuerdos. Nuevas conversaciones con alguien muy indeciso. Mujer: Aclaratorias. Asistes a reuniones importantes. No te apegues a nada terrenal. Llega algo esperado cuando por fin sueltas. Cancelas y transmutas energías negativas circundantes. Le pones límites a un hombre obsesionado contigo.

Aclaratorias. Asistes a reuniones importantes. No te apegues a nada terrenal. Llega algo esperado cuando por fin sueltas. Cancelas y transmutas energías negativas circundantes. Le pones límites a un hombre obsesionado contigo. Hombre: Debes asumir tus responsabilidades. Aléjate de personas negativas y que te quitan lo que es tuyo. Ahora tienes mucha energía que necesitas equilibrar.

Debes asumir tus responsabilidades. Aléjate de personas negativas y que te quitan lo que es tuyo. Ahora tienes mucha energía que necesitas equilibrar. Consejo: La tolerancia te permitirá ganar mucho más paz.

Horóscopo semanal Sagitario

Palabra clave : Acuerdos.

: Acuerdos. Número de suerte: 949

Surgirá un gran talento oculto que terminará marcando un nuevo camino de éxito o una gran lección de vida. Se presentan situaciones donde tendrás que guiar o ayudar a los demás.

Nuevas noticias y aventuras. Cambios en tu dormitorio. Contacto con médicos. Enemigo oculto, dándote la cara y mirándote a los ojos te miente. Compra y venta de vehículos. Sé positivo(a). Muévete, los cambios vienen. Inicias una nueva relación. Viaje vinculado con intereses familiares. Estarás en medio de una lucha o en defensa de algo que es tuyo.

Trabajo: Cambio de empleo. Es el momento de salir de la rutina. Cosas nuevas y un nuevo escenario para tu propio desenvolvimiento.

Cambio de empleo. Es el momento de salir de la rutina. Cosas nuevas y un nuevo escenario para tu propio desenvolvimiento. Salud: Atención con los pies.

Atención con los pies. Amor: Buscarás un lugar y una actividad donde brillar a tu máxima expresión. Un cambio

profundo necesario que debes hacer. Una misión social o colaboración con fundaciones.

Buscarás un lugar y una actividad donde brillar a tu máxima expresión. Un cambio profundo necesario que debes hacer. Una misión social o colaboración con fundaciones. Parejas: Pasarán más tiempo dentro de la habitación. Se interesan por un tema del pasado. Un sueño revelador. Las amistades jugaran un papel importante.

Pasarán más tiempo dentro de la habitación. Se interesan por un tema del pasado. Un sueño revelador. Las amistades jugaran un papel importante. Solteros: Dejar fluir las cosas sin oponer resistencia. Nuevas energías en tu vida y percepciones espirituales.

Dejar fluir las cosas sin oponer resistencia. Nuevas energías en tu vida y percepciones espirituales. Mujer: Romance activado. Se activa la intuición. Quieres ver a una persona que amas. Alguien del pasado te busca.

Romance activado. Se activa la intuición. Quieres ver a una persona que amas. Alguien del pasado te busca. Hombre: Debes firmar algo pendiente ya que es el momento ahora, no lo dejes para más tarde. Inicias algo nuevo. Paseos con tu pareja. Búsqueda de satisfacción. Creándote condiciones ambientales más adecuadas.

Debes firmar algo pendiente ya que es el momento ahora, no lo dejes para más tarde. Inicias algo nuevo. Paseos con tu pareja. Búsqueda de satisfacción. Creándote condiciones ambientales más adecuadas. Consejo: Debes cumplir con las promesas pero sobre todo, con la palabra empeñada.

Horóscopo semanal Capricornio

Palabra clave : Firmeza

: Firmeza Número de suerte: 23, 65

Hay mucha energía que se utiliza para proteger y controlar los ámbitos más cercanos, principalmente los del hogar, la familia y los afectos. Deberás cuidarte de no generar en los demás la sensación de que los quieres controlar. Un aire de dignidad y generosidad te ayudarán frente personas que ya te conocen e incluso, ante los que no te conocen mucho. Acércate a la vida sabiendo que ésta tiene infinitas posibilidades, no te cierres los caminos con negatividades.

Trabajo: Fuerza en el trabajo y actuaciones con convicción. Enfrentarás un desacuerdo con argumentos sólidos, si no los tienes, comienza a buscarlos, necesitarás de la fuerza de las ideas y más aún, de tus palabras.

Fuerza en el trabajo y actuaciones con convicción. Enfrentarás un desacuerdo con argumentos sólidos, si no los tienes, comienza a buscarlos, necesitarás de la fuerza de las ideas y más aún, de tus palabras. Salud: Aumento del apetito o la total falta del mismo, los extremos.

Aumento del apetito o la total falta del mismo, los extremos. Amor: Los asuntos relacionados con el amor serán muy importantes. Acciones caritativas.

Los asuntos relacionados con el amor serán muy importantes. Acciones caritativas. Parejas: En las relaciones afectivas y de pareja, una nueva disposición aporta seguridad e intimidad, ya que hay una propensión a proteger el amor y sobre todo, tu relación. Haciendo lo posible para mantener el equilibrio.

En las relaciones afectivas y de pareja, una nueva disposición aporta seguridad e intimidad, ya que hay una propensión a proteger el amor y sobre todo, tu relación. Haciendo lo posible para mantener el equilibrio. Solteros: Consigues que los demás comprendan que el fin que se persigue en conjunto es más importante que las posibles diferencias que puedan separar a los miembros de una familia, círculo de amigos o grupo. Comunicaciones importantes con el extranjero.

Consigues que los demás comprendan que el fin que se persigue en conjunto es más importante que las posibles diferencias que puedan separar a los miembros de una familia, círculo de amigos o grupo. Comunicaciones importantes con el extranjero. Mujer: Un hijo te exige ayuda económica. Flechazos virtuales con hombres que están lejos. Éxitos en el ámbito sentimental pero también en el profesional. Notable personalidad y presencia, más que brillar te hace ver muy firme. Te proyectas.

Un hijo te exige ayuda económica. Flechazos virtuales con hombres que están lejos. Éxitos en el ámbito sentimental pero también en el profesional. Notable personalidad y presencia, más que brillar te hace ver muy firme. Te proyectas. Hombre: Enfrentarás un proceso donde pueden surgir comportamientos maniáticos, miedos y fobias. Guardas algunas cosas en tu interior, cosas del pasado, deberás pasar la página. Protegiendo información crucial para que no se sepa. Ambiciones, búsqueda de la estabilidad. Deseos sexuales intensos.

Enfrentarás un proceso donde pueden surgir comportamientos maniáticos, miedos y fobias. Guardas algunas cosas en tu interior, cosas del pasado, deberás pasar la página. Protegiendo información crucial para que no se sepa. Ambiciones, búsqueda de la estabilidad. Deseos sexuales intensos. Consejo: Concéntrate en adquirir esos conocimientos que te ayudarán a mediano-corto plazo.

Horóscopo semanal Acuario

Palabra clave : Avances

: Avances Número de suerte: 005

Excelente capacidad de estructuración y de orden. Sabrás buscar y encontrar el punto débil de las cosas y con tenacidad, esperarás el momento más oportuno para equilibrarlas. Estarás compartiendo con alguien que no conoces. Documento que esperas evoluciona. Logras un contacto con una persona que te interesa. Solucionas asunto con un hermano. Harás un negocio que te trae beneficios. Defiende tus derechos. Escucha tu corazón. Situación importante con una figura materna. Invitación a un live.

Trabajo: Contactos importantes te abren sus puertas. Gestión con institución de poder. Asesoría tecnológica.

Contactos importantes te abren sus puertas. Gestión con institución de poder. Asesoría tecnológica. Salud: Energías estables.

Energías estables. Amor: La vida social se activa a pesar de la pandemia.

Caminos abiertos para conocer a personas importantes. Uno de tus progenitores cobra mucho sentido en tu vida.

La vida social se activa a pesar de la pandemia. Caminos abiertos para conocer a personas importantes. Uno de tus progenitores cobra mucho sentido en tu vida. Parejas: Sacas a las personas negativas de tu vida. Nuevos caminos. Un nuevo proceso que te llevará a una evolución económica.

Sacas a las personas negativas de tu vida. Nuevos caminos. Un nuevo proceso que te llevará a una evolución económica. Solteros : Estarás participando en un grupo o charla con muchas personas. Conocerás a alguien importante.

: Estarás participando en un grupo o charla con muchas personas. Conocerás a alguien importante. Mujer: Cambios en la energía de tu vida. Nuevas obras. Una nueva energía en el amor. Evita discusiones con tu mejor amiga. Solucionas un problema kármico. Orden para que progreses. Experiencia espiritual o percepción extrasensorial.

Cambios en la energía de tu vida. Nuevas obras. Una nueva energía en el amor. Evita discusiones con tu mejor amiga. Solucionas un problema kármico. Orden para que progreses. Experiencia espiritual o percepción extrasensorial. Hombre: Todo lo detenido avanza. Dolores de espalda. Se activa el amor. Discusiones intensas acerca de un tema político.

Todo lo detenido avanza. Dolores de espalda. Se activa el amor. Discusiones intensas acerca de un tema político. Consejo: Es el tiempo de pensar en grande y de confiar en tu capacidad de lograr tus metas

Horóscopo semanal Piscis

Palabra clave : Romances.

: Romances. Número de suerte: 051

Se activa el amor en sitios naturales. Vences una situación que te ha venido incomodando. Un negocio o propiedad familiar que debes atender. Hombre que se aleja por discusiones de dinero. Nuevos compromisos con bendiciones. Tus amigos serán como tu familia en éste momento. Asistes a un bautizo espiritual. Las virtudes y los valores que edifican o que hacen a un grupo familiar digno y fuerte. El recuerdo de una madre. Una mujer muy activa.

Trabajo: Invitación a un grupo para tomar decisiones importantes en un negocio. Algo con una nueva línea de trabajo. Orden para afrontar los nuevos retos, lo necesitarás.

Invitación a un grupo para tomar decisiones importantes en un negocio. Algo con una nueva línea de trabajo. Orden para afrontar los nuevos retos, lo necesitarás. Salud: Disminuir consumo de gaseosas y dulces.

Disminuir consumo de gaseosas y dulces. Amor: Salidas nocturnas, te consigues a alguien del pasado. Te sientes responsable de un distanciamiento.

Salidas nocturnas, te consigues a alguien del pasado. Te sientes responsable de un distanciamiento. Parejas: Mujer de malas vibras te llama para hablarte tonterías. Debes llegar temprano a tu casa evita los problemas. Aproximación a través del cariño.

Mujer de malas vibras te llama para hablarte tonterías. Debes llegar temprano a tu casa evita los problemas. Aproximación a través del cariño. Solteros: Muy divertido en una casa con personas especiales. Harás un trabajo social importante. Te preocupas por la felicidad de todos.

Muy divertido en una casa con personas especiales. Harás un trabajo social importante. Te preocupas por la felicidad de todos. Mujer: Nuevas oportunidades. Culminas estudios. Cambios con un grupo. Un nuevo reto.

Nuevas oportunidades. Culminas estudios. Cambios con un grupo. Un nuevo reto. Hombre: Nuevas relaciones. Algo con una compra y venta en positivo. Hecho curioso con un anillo.

Nuevas relaciones. Algo con una compra y venta en positivo. Hecho curioso con un anillo. Consejo: Escucha tu yo interno, tu íntimo.

Fuente EP | Mundo