‘Plan Marshall’ de Claudia López para la reactivación económica de la capital fue aprobado por el Concejo de Bogotá #colombia

El Concejo de Bogotá aprobó el ‘Plan Marshall’, proyecto propuesto en agosto por la alcaldesa de la capital del país, Claudia López, para reactivar la economía de la ciudad, luego de la crisis por el Covid-19.

López agradeció a través de su cuenta de Twitter la aprobación del proyecto que “congelará el pago del predial para más de 2,6 millones de propietarios, reducirá hasta un 25% el ICA y apoyará la formalización, reactivación y generación de empleo de las mipymes”, según la alcaldesa.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, también anunció la aprobación de este proyecto que complementa los ítems expuestos por la alcaldesa:

– Congela el predial para 2,6 millones de propietarios con exenciones de hasta el 80% a colegios y jardines

– Alivios para teatros y museos

– Descuentos de hasta 25% del ICA a empresas con caídas en sus ingresos

Agradezco al @ConcejoDeBogota aprobación del Plan Marshall de reactivación económica de Bogotá que congelará el pago del predial para más de 2,6 millones d e propietarios, reducirá hasta un 25% el ICA y apoyará la formalización, reactivación y generación de empleo de las mipymes! https://t.co/mMXy3tWfcT — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 24, 2020

