Venezolanos en Irlanda temen perder su residencia por retrasos en renovación de pasaportes

Irlanda.- Los venezolanos que viven en Irlanda corren el riesgo de no poder renovar su permiso de residencia en ese país por los retrasos en la renovación de pasaportes por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), explica un reportaje del medio local The Irish Times.

La publicación indica que los venezolanos deben deben presentar un pasaporte válido y vigente para renovar su permiso irlandés de residencia. La situación se complica con casos de personas que han esperado hasta dos años para renovar el pasaporte vencido ante el Saime o las embajadas de Venezuela dispuestas en cada país para trámites de identificación migratoria.

Juan Pablo Ayala, cofundador de una campaña para crear conciencia sobre los venezolanos atrapados en este estado de limbo, dice que las barreras para la renovación de pasaportes para los venezolanos han alcanzado «niveles críticos».

«Tenemos miedo, no sabemos qué hacer y dependemos de estos documentos», dijo Ayala a The Irish Times. «Podríamos perder todo lo que hemos hecho. Muchas de estas personas han vivido aquí durante tanto tiempo», advirtió.

El Saime suspendió indefinidamente las citas para renovar el pasaporte desde el mes de noviembre del año 2017. El organismo alegó falta de materiales para su impresión y anunció el sistema de prórrogas válidas por dos años.

The Irish Times señala que el venezolano que está en Irlanda no puede tramitar la prórroga, ya que para eso debe acudir a una embajada fuera del país, viaje que no puede hacer si su pasaporte está ya vencido.

Esto incrementa el riesgo de ilegalidad para los venezolanos en Irlanda, incluso si están casados con ciudadanos irlandeses, y podría desencadenar un peor escenario: la deportación.

Samuel Morales EscuelaMigración

