Colegio Médico del departamento pidió que Antioquia y Medellín alineen políticas públicas de salud #colombia

A través de un comunicado, el Colegio Médico de Antioquia le pidió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que alinee sus políticas públicas sociales y en salud, en el mismo sentido que la Gobernación de Antioquia; no como en solidaridad como en las redes sociales lo ha manifestado.

La carta con fecha de este domingo 26 de octubre, también le piden a Daniel Quintero que se haga responsable directo de los medellinenses.

Así mismo, recalcaron que Medellín es la ciudad con mayor concentración de Unidades de Cuidados Intensivos en Antioquia, además, anunciaron que en las últimas semanas ha sido epicentro de la pandemia en Colombia.

Esto fue lo que le pidió el Colegio Médico de Antioquia al alcalde de Medellín, Daniel Quintero:

