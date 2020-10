Columna Alfredo Millán: La Biblia, Los Amigos y el Pleito de Morel David y Nano Ávila

Foto referencial cortesía 24/7

En Noticia Internacional, dice el MUNDO…El papa Francisco da su apoyo a las uniones civiles de los homosexuales, dijo “las personas homosexuales tienen el derecho de estar en familia. Son hijos de Dios, dice el Pontífice en el documental “Franceso”…fecha 22 de Octubre del 2020; la verdad es que muchas cosas han cambiado y siguen cambiando en la compostura de los seres humanos, donde viejas tesis se caen y aparecen otras, unas científicas y otras históricas, una de ellas es esta última cuando en la Biblia, en la parte correspondiente a LEVETICO 20.13, BJ3, dice:” Si alguno se acuesta con varón como los que acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos” ¿entonces?, ¿será que el papa no habrá leído la Biblia?; o echa por tierra ese pronunciamiento Bíblico. Igual sucede con la historia, cuando se nos ha venido diciendo que Francisco Fajardo, héroe Margariteño, el Indio Guaiquerí hijo de Español e India Guaiquerí, nacido en el Poblado de Porlamar, que era monte y culebra o una ranchería de 1558, todavía no pensaba nacer Simón Bolívar, es para personajes hoy en día, que sin saber de la historia y menos haberla vivido, desdicen de esa posición histórica, enarbolada por hombres que de vedad se ocuparon de estudiarla, leyendo desde las fuentes de quienes la escribieron, como los que escribieron la Odisea, La Ilíada, convirtiéndolo en un Sanguinario, Genocida, delincuente, ¡que desgracia! ¿acaso, eso que dijeron, los que lo dijeron, tienen constancia de que eso haya sido así, vivieron ellos esas épocas, ¿a cuántos historiadores que se quemaron las pestañas leyendo esos documentos, bitácoras, relatos de los mismos protagonistas han confrontado?, les voy a dar un dato histórico, que a lo mejor para los que desdicen de Fajardo es mentira, esto es recogido del libro, La Historia de Venezuela, Rafael María Baralt, pag 207; y tomado del libro, Historia de la Conquista y Población de La Provincia de Venezuela, de José Oviedo, pag 225, dicen: Vivía por ese tiempo en la Isla de Margarita Francisco Fajardo, hijo de un Hombre Noble de su mismo nombre y apellido y Doña Isabel, India Cacica de nación Guaiqueri, nieta de un cacique llamado Charayma del Valle de Maya en la Provincia de Caracas”. Pero no desmienten esos historiadores esa descendencia, como lo dijo públicamente el Psiquiatra Político** Y hablando de esos recuerdos que son los que a veces nos dan vida, en estos momentos de pandemia, de encierro, me he puesto en una de investigación y di con el paradero de tres de esos amigos Héctor Romero, con quien a veces amanecíamos estudiando bajo la luz de un poste en mi Aldea de Los Fermines, Héctor Romero, a quien lo apodábamos Pedro Viña o Eto, anda por el Estado de Nevada en Los EEUU, ¡Qué alegría!, después de 35 años, oír su voz, y me dijo, hay algo de esos recuerdos que lo fijé en mi mente, cuando una madrugada, tu nos convidaste, a tomar café casa de tu abuela Lalá, quien tenía por costumbre levantarse a las 4 Am, y cuando le dijiste, “Mi abuela dale un cafecito a los muchachos Francho y Eto, ella respondió “Cada Palo que amarre su vela”, el otro es Nelson Benítez, (Necho) éste vive en Valencia, Sociólogo graduado en la Universidad Católica y Abogado después en La Carabobo, actualmente Profesor en esa, me respondía, Hermano, lo que hay que hacer para sobrevivir, ahora trabajo más que cuando éramos estudiantes y el tercero, mi compadre Emilio León, constructor y dueño de dos Urbanizaciones en Margarita, ahora viviendo en Ecuador, me dice, aquí está esto tan grave o peor que allá, al comienzo cuando me vine hace seis años, la cosa marchaba bien, por cuanto esta economía se había dolarizado, y luego se vino abajo; Paradoja, lo que con ello quiero resaltarles es que no hay que olvidarse y menos olvidar esos parajes o momentos de la vida, ellos, los amigos le dan vida a la vida; mi papá, QEPD, una vez se me apareció en uno de esos sueños y me dijo, Hijo, haz muchos amigos, eso aquí es bueno”, aquel sueño y confesión me dejaron intranquilos y me decía, donde podría ser eso que él llama “aquí, eso es bueno” o lo que es lo mismo , se toma en cuenta, la verdad es que esas son las cosas que como me decía el Psiquiatra Alexis Navarro (QEPD) también, que uno no sabe que puede haber después de la muerte, nadie sabe, me decía.**Tengo muchos amigos, no podría contarlos con los dedos de la mano, porque ellas no se darían abasto, no soy de los que dicen, que son pocos y que no llegarían a cinco dedos de la mano, yo sigo apostando a la amistad, a los amigos y mientras pueda hacer el bien lo hago sin miramientos, eso es muy bueno llegar a un sitio y sentir ese saludo cariñoso. Por eso no me cansaré de decir que ellos (los amigos) son como los globos, si le sueltas el cordel se van y difícilmente vuelven, en cambio si haces con ellos lo de las plantas, que siempre las riegas vivirán frescas y felices, así son los amigos, una especie de huerto al que hay que cultivar, arar y regar. Por eso cada vez que escribo no dejo de nombrarlos, porque con ello les doy vida y me doy vida, recordarlos es mantenerlos vivos y que siempre los recuerden, Alexis Molina en Cumaná, Guillermo Malaver, Goyito Boadas, Tavo, Alejandrito, Petróleo Crudo, Volante viejo, chécame, Manuel Millán, estos en San Juan, mi hermano Hernán en Puerto Ordaz y en fin una larga lista de seres que están allí vivitos y coleando.** Del debate no quiero opinar, eso es meterse en algo que no es de nuestra incumbencia, lo que sí es cierto que ambos aspirantes, han manifestado una separación hacia el País y la forma como se ha gobernado, no están de acuerdo con sus políticas**Avanza Leocenis García con su Proyecto PROCIUDADANOS, fue recibido en Maracaibo como a un Presidente, igual lo están haciendo acá en Margarita con su coordinador Cesar Ali Fermín Villarroel el Diputado Lista, el único que se ha atrevido a salir a patear los cerros, lo estoy viendo que va a echar un Vaigonazo**Fea la discordia entre el Nobel Alcalde Morel David de Pampatar y el ex diputado Nano Ávila, la pelea es por la Plaza de Jorge Coll, Nano dice que se la quiere coger y el Joven responde, que ya sus tiempos pasaron, que no tiene nada que buscar, que ya él tomó bastante. ¡Válgame Dios!