La influencia planetaria de este día te inclina a sentirte más feliz. Así lo decreta el horóscopo de hoy 26 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 26 de octubre de 2020

Aquieta tus pensamientos y dale descanso a tu mente. El descanso mental te dotará de mayor claridad al tomar decisiones. Es el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sabrás apreciar lo que hasta ahora has logrado y lo disfrutarás junto a los tuyos. Desde hace tiempo no te has sentido con tanto control y en armonía como en estos días. Tú has aprendido a balancear tu vida profesional con la del hogar y la familia de una manera muy efectiva. Números de suerte: 14, 7, 42.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El trato con amigos y conocido será divertido y de mucha ayuda para ti. Sociabilizar un poco con personas de tu profesión o trabajo te abrirá muchas puertas hacia tu éxito futuro. Encuentras a la persona clave para resolver ese problema que te ha estado afectando últimamente. Números de suerte: 4, 15,17.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es momento de superar actitudes negativas. Las horas de la tarde ofrecen entretenimiento familiar. Disfruta de la misma y olvídate de los problemas por el momento. Dale tiempo y espacio al amor, no quieras apresurar las cosas en tus relaciones. Rodéate de personas espirituales. Números de suerte: 49, 1, 28.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hay cambios financieros y ajustes que tienes que hacer. Los contactos sociales jugarán un papel importante ya que te abrirán nuevas puertas, así como excelentes oportunidades de progreso. Si vas con mente positiva, así serán tus resultados. Un problema en tu empleo o profesión se soluciona. Números de suerte: 6, 45, 5.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tus ingresos aumentan junto con tu capacidad para saber cómo puedes hacer para que tus ganancias se multipliquen. Atrévete a tomar decisiones que te llevarán a gozar de mayor estabilidad económica. Las figuras paternales o de poder tendrán mucha influencia en ti. Números de suerte: 20, 6, 8.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La prosperidad está contigo ahora pero de ti depende aprovecharla sabiamente. Te inclinarás más a trabajar en conjunto, en grupo pero tú tomarás la iniciativa creando las condiciones necesarias para que todos puedan laborar armoniosamente. Será un placer trabajar en conjunto contigo. Números de suerte: 9, 33, 15.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Te llegan ofertas y propuestas muy interesantes en relación a tu trabajo. Es el momento de pedir lo que quieres y cómo lo quieres. Tu paciencia y tu espera llegan a su fin y ahora se están presentando soluciones y respuestas a muchos de tus problemas y preguntas. Números de suerte: 40, 7, 2.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Estarás agresivo y decidido en todo lo que realices. Está en el ambiente un encuentro muy placentero y agradable con alguien muy especial para ti. Tendrás que tomar decisiones muy importantes y algunas no serán del agrado de todos. Tú ya bien sabes lo que te conviene. Números de suerte: 33, 8, 25.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Concentra tu atención en tu familia, en tu hogar. Tu círculo familiar se expande ya sea por nacimientos, bodas o familiares que llegan de otro lugar. Aun cuando tengas planes ya definitivos, éstos sufrirán cambios. En lo profesional no hay mucho que hacer, solo el tiempo tendrá los resultados. Números de suerte: 1, 8, 10.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu salud mejora notablemente, pero sigue al pie de la letra tu régimen o las recomendaciones del doctor. El dinero te llega ahora de fuentes inesperadas. Hay muchos eventos ocurriendo en tu vida. Para que puedas ir a la par con todo esto tendrás que tener mucha paciencia y flexibilidad. Números de suerte: 18, 6, 23.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La suerte está contigo especialmente en los juegos de azar, pero no te excedas ya que todo exceso podría revertir la misma. Saca tiempo para ponerte al día en tus cuentas o finanzas. Evita endeudarte. Hay cosas materiales que pueden esperar, especialmente si no son de primera necesidad. Números de suerte: 13, 7, 30.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La moderación y el buen juicio se imponen. Tu ambiente se llena de alegría y celebración. Estarás tentado a dejarte llevar por las cosas buenas que te brinda la vida. Mucha comida, mucho placer en la intimidad y mucho de todo es fantástico pero también podría tener consecuencias. Números de suerte: 22, 10, 29.