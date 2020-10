Tachirense es asesinada a puñaladas por su pareja en Bogotá 

San Cristóbal. En horas de la tarde del pasado 19 de octubre fue asesinada a puñaladas en la localidad de Kennedy – Bogotá, por parte de su pareja, la joven migrante tachirense Nayelhy Tahimar Ramírez Molina de 22 años de edad, según confirmó el medio colombiano Q’ Hubo y los familiares de la víctima a través de la red social Facebook.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 3 de la tarde en el barrio La Fragua, cuando Armado Ordóñez, de 35 años de edad y nacionalidad mexicana, comenzó a discutir con la joven por un ataque de celos. Vecinos del lugar escucharon los gritos pidiendo “auxilio” y dieron parte a la Policía Metropolitana de Bogotá, cuyos funcionarios ingresaron a la fuerza al recinto y encontraron el cuerpo ensangrentado de la tachirense en una habitación del segundo piso.

LEE TAMBIÉN Sucre | Funcionarios del Cicpc detienen a una mujer que asesinó a su pareja

El sujeto le había propinado 30 puñaladas, la mayoría en el rostro y tórax, y se encontraba a pocos metros de ella con la camisa ensangrentada, pues se había herido también el pecho y una mano, por lo que fue trasladado a un centro de salud.

Según el reporte del medio colombiano, la joven había llegado hace una semana a Bogotá, desde la localidad de Abejales, municipio Libertador del estado Táchira, buscando mejores oportunidades de vida.

En las redes sociales

Familiares de Nayelhy Ramírez realizaron publicaciones en la red social facebook exigiendo justicia. Aunque El Pitazo intentó este domingo 25 de octubre obtener una entrevista, no se ha conseguido respuesta.

Paola Peña, prima de la joven escribió en su muro de facebook: “Jamás pensé que le pasaría a alguien de mi familia, rogaba y ruego a Dios porque ninguna chica más sufra maltrato y mucho menos que termine muerta a manos de violencia. Me da tanta impotencia y rabia, es imposible no llenarme de odio al enterarme que esta vez fue mi prima la que lo sufrió, el hombre (si es que se puede llamar así) que vivía con ella la maltrataba y terminó asesinándola hoy, le dió 30 puñaladas y así acabó con ella, todo por sus estúpidos celos, es un desgraciado (por no decir todo lo que quisiera), el tipo también se cortó y está «grave» en el hospital. Esto fue aproximadamente a las 3pm. Mi prima vivía en Bogotá, ahora mismo se está viendo como traerla ya que estaba allá solita «tratando de tener una mejor vida».

A través del periodista Rodolfo Delgado, se pudo conocer que el cuerpo de Nayelhy Ramírez fue trasladado a Venezuela y llega este domingo 25 de octubre a la localidad de Abejales, para darle sepultura.

LEE TAMBIÉN Zulia | Hombre ataca a su pareja usando un destornillador

Mariana DuqueSucesos

Mariana DuqueSucesos