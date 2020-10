10 escalofriantes libros de terror que no te puedes perder

Ya es octubre, y todos sabemos lo que eso significa. ¡Es hora de desempolvar las pelucas, los cócteles y los disfraces! Bueno, quizás no este año, ¿cierto? En cualquier caso, festividades de Halloween o no, esta es la época para historias de terror y un buen susto.

Para ayudarte a navegar la temporada, hemos preparado una selección de diez escalofriantes títulos de terror, que van desde novelas americanas a cómics y cuentos latinoamericanos. Así que agarra tu bebida otoñal favorita y ten cuidado de no llenarla hasta el borde — ¡Puede que termines temblando después de leer estos libros!

El otro, Thomas Tryon (1971)

Thomas Tryon fue actor antes de ser escritor. Su novela cuenta la historia de la sádica amistad entre dos mellizos de Nueva Inglaterra rural y las desastrosas ocurrencias en su granja. Publicado en 1971, la obra recibió críticas positivas instantáneamente, y rápidamente se convirtió en un bestseller. Y, por supuesto, fue adaptada para la gran pantalla en 1972. La película fue protagonizada por Uta Hagen y dirigida por Robert Mulligan.

Mort Cinder, Alberto Breccia y Héctor Oesterheld

Quizás una de las series de cómic más famosas en Latinoamérica, Mort Cinder es la mezcla perfecta entre horror y ciencia ficción. Creada en 1962 y producida en Argentina, su protagonista es Cinder, un misterioso hombre que vuelve del mundo de los muertos cada vez que fallece, y que ha participado en distintos eventos históricos, como la Primera Guerra Mundial y la Torre de Babel, entre muchos otros. ¿Su origen? Desconocido.

A través del bosque, Emily Carroll

Si eres un lector visual, este es para ti. A través del bosque está compuesto por cinco tenebrosas historias, magistralmente ilustradas por la premiada Emily Carroll. Ni sangrientas ni gráficas, describiremos estos relatos como… inquietantes. Y muy, muy raras. Esta novela gráfica te tendrá respirando a través de los dientes con cada página que pases, y aun así, te garantizamos que no serás capaz de abandonarla. Es uno de esos cautivantes libros llenos de suspenso que te mantienen al borde de la silla. Trata de no leerlo durante la noche. ¿Listo para que se te ponga la piel de gallina?

Hadriana en todos mis sueños, René Depestre

Depestre es uno de los autores más famosos de Haití, y con buena razón. Hadriana en todos mis sueños (1988) es una de sus obras más vibrantes y reconocidas. La novela narra la historia de la trágica muerte de Hadriana Siloe y sus repercusiones en el pueblo de Jacmel, Haití. Una historia fascinante, también trata con temas como la fe católica, el miedo a la muerte, las tradiciones vudú y el amor perdurable, todo mientras presenta la cultura haitiana de forma cautivante. Erótica, conmovedora y absolutamente fascinante, esta es una historia tanto para lectores serios como para los que buscan una lectura entretenida.

Distancia de rescate, Samanta Schweblin

El cambio climático es el verdadero monstruo en la novela de horror Distancia de rescate (2014), escrita por Samanta Schweblin. Para ingeniar la trama, Schweblin se inspiró en el uso de pesticidas perjudiciales para la salud en los pueblos agricultores de su natal Argentina, los cuales han causado varios efectos negativos, como defectos al nacer y mala salud en los habitantes de estos sitios. Problemas ambientales y horror psicológico componen esta desconcertante e inquietante historia — ¿Te atreves?

The Graveyard Apartment, Mariko Koike

Una historia tan vieja como el tiempo: una joven familia se muda a un nuevo apartamento y todo se sale de control. Por supuesto, mudarse justo al lado de un cementerio no puede tener nada que ver con ello, ¿no? Mariko Koike es una de las escritoras de ficción policíaca y de terror más populares de Japón, y The Graveyard Apartment (1986) es posiblemente su mejor obra. En ella, ocurrencias extrañas y tenebrosas empiezan a acumularse, y mientras más tiempo se queda la familia, más difícil se vuelve salir. Llena de suspenso, intrigante y absolutamente tenebrosa, definitivamente no es para nervios débiles. Ah, y 100% estamos pensando dos veces antes de bajar al sótano de ahora en adelante.

Frankenstein, Mary Shelley

Uno de los libros de terror más conocidos de la Literatura. No nos molestaremos en contarte la historia de Frankenstein, seguro ya la tienes clara. En su lugar, diremos lo siguiente: Mary Shelley, entonces de 18 años, obtuvo la idea para su obra maestra, inicialmente golpeada por la crítica, de un sueño. Al escribirla, compuso sin saberlo la primera novela de ciencia ficción y creó el concepto del ‘científico loco’. Además ayudó a cimentar lo que más adelante se convertiría en la categoría de ficción de horror. Nada mal para una adolescente, ¿cierto?

The Haunting of Hill House, Shirley Jackson

Este libro es escalofriantemente bueno. Finalista para el National Book Award, The Haunting of Hill House (1959) de Shirley Jackson es considerado como una de las mejores historias de fantasmas del siglo XX. Ya ha sido transformado en dos películas, una obra de teatro y una serie de Netflix, y Stephen King incluso la enlista como una de las mejores obras de ficción de terror del último siglo. Hill House es una vieja y abandonada mansión en la cual ocurren eventos misteriosos que afectan la psiquis de los personajes de Jackson, y la historia utiliza el terror para provocar emociones en el lector. Es cautivante y alucinante al mismo tiempo, y no podemos esperar a que la leas.

The Reluctant Dead, Nuzo Onoh

Una antología de seis historias de terror enraizadas en el folclore y las tradiciones de los pueblos de África occidental, The Reluctant Dead de Nuzo Onoh está ambientada en Biafra. Hábilmente redactadas, las historias muestran la cultura Igbo sin sermones y se convierten en una lectura verdaderamente emocionante. Explora las más profundas tierras de África en este espeluznante libro — Si te atreves. ¡Y no digas que no te avisamos!

Los peligros de fumar en la cama, Mariana Enríquez

Los relatos de la escritora y editora Mariana Enríquez en Los peligros de fumar en la cama oscilan entre el realismo y el horror. Ambientados en la contemporánea Argentina, la colección de historias expone su talento para el suspenso y sofisticado estilo al escribir. En ella, encuentra las escalofriantes historias de una chica que siente atracción por corazones enfermos, un chico que filma parejas y recibe una peculiar propuesta, y una chica que excava huesos, entre otros inquietantes y espeluznantes cuentos. Macabros y raros, no serás capaz de bajar el libro. Cuéntanos cómo duermes después.

American Express essentials