Abrams asegura que EEUU detendrá envío de misiles a Venezuela

El representante especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliott Abrams, ha aseverado que el Gobierno estadounidense hará lo que esté a su alcance, por detener los misiles iraníes de largo alcance si Teherán decide enviarlos a Venezuela.

“El traslado de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable para Estados Unidos y no será tolerado ni permitido”, comentó Abrams a Fox New.

“Haremos todo lo posible para detener los envíos de misiles de largo alcance, y si de alguna manera llegan a Venezuela, serán eliminados allí”, agregó el funcionario del Departamento de Estado.

En diálogo con Fox News, el funcionario indicó que la administración de Donald Trump “hará todos los esfuerzos” para evitar una situación de esa naturaleza, pero, en el caso de que las armas lleguen al país caribeño “serán eliminadas allí”.

El medio aclaró que si bien no hay indicadores que apunten a una transacción inminente, “Irán ha anunciado su intención de realizar ventas de armas y Venezuela es un objetivo claro dado que estos dos regímenes aislados del mundo ya tienen una relación”.

“Venezuela paga con oro los envíos de gasolina de Irán, y hay presencia iraní en el país. La economía de Venezuela ha colapsado, por lo que cada lingote de oro que va a Irán representa decenas de miles de dólares que el pueblo venezolano necesita para obtener alimentos y medicinas”, agregó.

La declaración de Abrams llega pocos días después de que expirara el embargo que las Naciones Unidas había impuesto a las compras y ventas de armas a la teocracia islámica.

La medida había sido impuesta en el marco del acuerdo firmado con las grandes potenciales mundiales sobre su programa nuclear de 2015 y del que Estados Unidos se retiró en 2018.

En agosto, el gobierno norteamericano no logró que se extendieran las sanciones pese a lo infructuoso del acuerdo. En consecuencia, anunció poco después que sancionaría a cualquier entidad que realizara ese tipo de transacciones.

No obstante, Rusia confirmó en septiembre su voluntad de desarrollar su cooperación militar con Teherán una vez que se levantara el embargo y China tampoco esconde su intención de vender armas a Irán después del 18 de octubre.

El dictador venezolano Nicolás Maduro manifestó su intención de “estudiar” la posibilidad de comprar misiles a Irán en agosto, luego de que el presidente colombiano Iván Duque así lo denunciara.

“Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite (…) y sí Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil, y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, ¡buena idea, Iván Duque!, aprobado, lo voy a hacer, lo vamos a hacer entonces, vamos a ver, hay que estudiarlo”, dijo Maduro.

“Qué buena idea, hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano y largo alcance y si está en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela”, agregó.

No obstante, Maduro aseguró en ese entonces que su régimen ya cuenta con un “avanzado sistema de defensa ruso” que ha adquirido por partes a lo largo de los últimos años.

“Para que te enteres, Iván Duque, ‘Porky’, ya que tú eres tan bruto, para que te enteres, nosotros tenemos los sistemas misilísticos de defensa tierra – tierra, tierra – aire, de defensa integral de la nación bien distribuidos en las ciudades y en el territorio, comprados a Rusia durante años, los más avanzados que hay en América Latina y el Caribe”, expresó.

En otro pasaje de la entrevista, Abrams recordó que “Irán ha enviado misiles a los houtíes (rebeldes chiitas en la guerra de Yemen), por lo que sabemos que están listos y con voluntad de hacer lo mismo con Venezuela y otros posibles compradores”. Indicó a su vez que “cada envío de armas iraníes desestabiliza a Sudamérica y el Caribe, y es especialmente peligroso para los vecinos de Venezuela: Brasil, Colombia y Guyana”.