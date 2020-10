Daniel Sarcos lamenta la muerte de un familiar por COVID-19

View this post on Instagram

Hoy me despido de mi querido primo #pedroeurrestasarcos , #perucho como lo llamábamos en familia, mi eterno agradecimiento, porque además de ser mi primo, se encargo de mi seguridad recién mi convulsionada llegada a #caracas en medio de un litigio que casi acaba con mi carrera, siempre dispuesto a colaborar, prudente y alerta ,hasta siempre #perucho