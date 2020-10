El alcalde Daniel Quintero reaccionó al video que le hicieron a su vivienda en El Poblado #colombia

Un video publicado en redes sociales y que muestra la vivienda actual del alcalde de Medellín- Daniel Quintero – fue tendencia y el mandatario local respondió.

En el video una persona difunde la fachada de la casa y cuestiona las tendencias políticas del mandatario, también tasa la vivienda en un millón de dólares en el mercado.

Ante ello, Quintero respondió en Twitter: “La clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores, viudos de poder, su referente es Pablo Escobar. De esos que dicen “Le mato a su papa, a su mama a su abuela y si está muerta la desenterramos y la volvemos a matar”.

La clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores, viudos de poder, su referente es Pablo Escobar. De esos que dicen "Le mato a su papa, a su mama a su abuela y si está muerta la desenterramos y la volvemos a matar" pic.twitter.com/WncAsoTgnJ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 26, 2020

The post El alcalde Daniel Quintero reaccionó al video que le hicieron a su vivienda en El Poblado first appeared on Minuto30.com.

minuto30