El mundo oculto de Sabrina: Parte 4 – Trailer y fecha de estreno

Tras la abrupta cancelación de El mundo oculto de Sabrina, Netflix ha librado el primer trailer de la cuarta y última temporada que puedes disfrutar a la cabeza de esta nota.

Asimismo, el avance publicitario nos anticipa que la nueva y última tanda de ocho episodios la podremos disfrutar a partir del 31 de diciembre de 2020.

Este novedoso trailer viene cargado con metraje de las temporadas anteriores, pero también se da tiempo para mostrarnos los nuevos peligros a los que deberá enfrentarse Sabrina Spellman (Kiernan Shipka). Asimismo, el audiovisual otorga otro vistazo a las dos versiones de la Bruja Adolescente. Tan sólo hay que recordar que durante la tercera temporada, nuestra protagonista intentó salvar el día a través de un viaje temporal que desembocó en la creación de dos versiones de Sabrina, la primera como la alumna adolescente del Instituto Baxter y la segunda como la auténtica reina del inframundo.

«En el transcurso de los ocho episodios de la Parte 4, Los terrores de Eldritch descenderán sobre Greendale. El aquelarre debe luchar contra cada amenaza aterradora una por una (The Weird, The Return, The Darkness, por nombrar algunos), todos conduciendo a … The Void (El Vacío), que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza lentamente a ganarse el camino de regreso al corazón de Sabrina, pero ¿será demasiado tarde?».