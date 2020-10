El “Príncipe durmiente” reacciona tras 15 años en coma

Seguramente has escuchado hablar de la historia del “Príncipe Durmiente”, un joven árabe de nombre Al-Waleed bin Khalid que a la edad de 18 años tuvo un grave accidente en automóvil y desde entonces ha permanecido en coma.Han pasado 15 años de aquél suceso y su familia no ha reparado en gastos para mantenerlo vivo, a través de un respirador artificial, hace 5 años decidieron sacarlo del hospital y lo llevaron a su casa, en donde instalaron lo necesario para la comodidad del príncipe.Ahora, ha trascendido en medios que el joven, ha mostrado reacciones a diferentes estímulos externos, lo que le da una esperanza a la familia de que su ‘Príncipe Durmiente’ pronto podría despertar.De acuerdo con la información trascendida en medios, el príncipe, que actualmente tiene 33 años, respondió a la voz de su tía, la princesa Noura Bin Talal Bin Abdel Aziz, mientras ella le hablaba él movió los dedos de la mano derecha.A pesar de la buena noticia, los médicos sugieren que no deben albergar esperanzas, ya que podría tratarse de una reacción nerviosa involuntaria. Cabe mencionar que desde 2005, fecha del accidente, lo han mantenido vivo a través de máquinas hospitalarias.El papá del príncipe, Khaled bin Talal, y su esposa mantienen la esperanza de que: “Dios sea capaz de devolverle la vida. Si Dios hubiera querido que muriera, ahora estaría en una tumba y es él quien ha salvado su vida todos estos años, ahora puede curarlo y recuperarlo”, según declaró una fuente cercana a la familia.Por cierto, no es la primera vez que la noticia del príncipe durmiente cruza las fronteras, pues en 2019 la familia anunció que Al-Waleed bin Khalid había movido la cabeza, aunque meses previos se había rumorado su fallecimiento.

