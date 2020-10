EUR/USD a 1,17, ¿hasta dónde llegará el par de Forex más popular? #perú

Con el dólar experimentando sus peores marcas mensuales de la última década y el Banco Mundial vaticinando unas tasas de crecimiento para Asia parejas a las de 1967, el par EUR/USD está demostrando que todavía es el eje en torno al cual gira el mercado del Forex, a pesar del declive del Atlántico como axis mundi en favor del Pacífico.

¿Cómo se comportará este par, y algunos otros de los más importantes, y qué acontecimientos les afectarán con más intensidad de aquí al próximo año nuevo? A continuación trataremos de arrojar algo de luz en el futuro más cercano, aunque nadie sabe en qué valores se moverán el euro y el dólar en las próximas semanas.

Elecciones a la Casa Blanca

Acusaciones de tráfico de influencias en Ucrania, supuesto consumo de estupefacientes por parte de los vástagos, histrionismo, interferencias de servicios de inteligencia extranjeros, acusaciones de guerra sucia en los tribunales de justicia… son algunos de los ingredientes de una de las campañas electorales más embarradas de las que se recuerdan en los Estados Unidos, y es que la sociedad estadounidense (nuestras sociedades en general) se encuentra inmersa en unos niveles de polarización preocupantes, tan altos, que parece mentira que un país sea un proyecto colectivo común.

Tras el personaje de la cultura popular en el que se ha convertido el Presidente Trump, y el perfecto burócrata acostumbrado a manejarse entre bambalinas en Washington que es el candidato Biden se han parapetado dos concepciones de entender los Estados Unidos antagónicas en apariencia, pero que no cambiará en muchos grados el rumbo del gigante norteamericano, eso sí, hasta que el Despacho Oval no tenga dueño definitivo para los próximos cuatro años no se tomarán grandes decisiones económicas. Las últimas informaciones parecen sugerir que la Reserva Federal no tocará los tipos de interés a corto o medio plazo.

Vacuna del coronavirus

La faceta económica de la carrera por lograr una vacuna efectiva contra el coronavirus no es solo una cuestión privada de las farmacéuticas, ya que para reactivar la economía Europa y EEUU han apostado por “caballos” distintos y las distintas agencias que deben aprobar su uso en seres humanos no siguen los mismos criterios. Quien consiga primero normalizar la situación seguramente sin duda verá como su moneda se fortalece frente a la otra, por la confianza que se genere en la sociedad y por supuesto por la reactivación económica.

El trading online de Forex con CFDs en tiempos volátiles

La situación actual en los mercados financieros de todo el mundo es de todo menos estable y, aunque al fin y al cabo el trading de Forex se basa en gran parte en la volatilidad del mercado, esa misma volatilidad lo hace bastante arriesgado para el capital, más ahora si cabe que en situaciones más comunes, donde aún así la volatilidad y el riesgo se encuentran muy presentes. Hay que considerar además que atractivo y riesgo se amplifican en el trading de Forex con CFDs, ya que al operar apalancados es necesario menos capital para abrir las operaciones, pero también aumentan las probabilidades de sufrir muy elevadas y rápidas pérdidas, y por lo tanto es asunto de traders bien informados y que dispongan de dinero del que puedan llegar a prescindir o con el que cubrir las pérdidas resultantes.

De cualquier modo, si se desea aprender cómo operar en Forex haciendo trading online el primer paso consiste en elegir un bróker, ya que algunos ofrecen una gran cantidad de material formativo de interés, muchas veces de forma gratuita.

¿Hay visos de que el mercado del Forex se vaya a calmar en los meses venideros? Pues lo cierto es que no, pero, al igual que nadie podía imaginar ni en sus fantasías más desatadas una pandemia global con cientos de miles de muertos y el cierre de sociedades enteras, también es posible que ocurra un acontecimiento que tranquilice los mercados de forma ostensible. Con todo, las opciones se van reduciendo conforme los bancos centrales van agotando la munición de la máquina de imprimir billetes y ya hay analistas que dudan de que se puedan seguir reduciendo los tipos de interés (otra cosa es que puedan mantenerlos en los niveles actuales durante años) y China ha vuelto de nuevo a ampliar sus reservas de moneda fuerte (el gigante asiático tiene más de 3 billones de dólares en estos activos) absorbiendo e inmovilizando momentáneamente parte de la masa monetaria inyectada por los bancos centrales.