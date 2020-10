“Fuera de nuestras elecciones”: Congresistas de EE.UU. a María Fernanda Cabal, Carlos Felipe Mejía, Juan David Vélez y Gustavo Petro #colombia

Los congresistas del partido Demócrata en Estados Unidos Gregory Meeks y Rubén Gallego, expresaron su inconformidad con algunos políticos colombianos; dicen que no quieren que se metan en sus elecciones estadounidenses.

Y es que por medio de una columna de opinión para el medio CNN, estos dos congresistas expresaron que: “(…)tenemos un mensaje muy claro para nuestras contrapartes colombianas: muéstrenos el respeto de permanecer fuera de nuestras elecciones.”.

Lo anterior, debido a que según los autores de esta columna, políticos colombianos como María Fernanda Cabal, Carlos Felipe Mejía, Juan David Vélez y Gustavo Petro ha hecho intervenciones sobre las próximas elecciones de EE.UU.

“Políticos como la senadora María Fernanda Cabal, el senador Carlos Felipe Mejía y el congresista Juan David Vélez –un ciudadano colombiano-estadounidense con doble ciudadanía, de quien podríamos esperar más razonablemente que participe en la democracia estadounidense–, han llevado a las redes sociales, y uno ha tomado a la prensa, para tomar partido en la próxima votación presidencial de Estados Unidos.”, recalcaron los congresistas.

Asimismo, expresaron que algunos de los políticos “han repetido la invención de que el vicepresidente Joe Biden es comunista o socialista radical”. Por su parte, dijeron que el senador Gustavo Petro “anteriormente también intervino y expresó su preferencia por Biden en Twitter.”.

Por lo anterior, los congresistas pidieron que por el bien de los dos países, “este tipo de comportamiento tiene que terminar ahora.”.

Además recalcaron que: “Estos comentarios públicos son profundamente poco éticos.”.

Aquí los anexos que los congresistas expusieron en la columna:

Biden dijo que antifa no era una organización, sino una idea. Sin embargo, si uno escribe https://t.co/T7FtcE1SbO automáticamente lo dirige a la página de la campaña presidencial de Biden (https://t.co/eBRj1PrQvm). ¿Quién manda a quién? — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 17, 2020

#Respuesta a Petro: "El pueblo colombiano fue sabio en el 2018, y los hispanos que vivimos en EEUU seremos sabios este noviembre, porque no tenemos miedo de decir que nos oponemos al régimen de La Habana y de Maduro, títere de su amigo Chávez, por eso votaremos por el Pte Trump" pic.twitter.com/wdv9aOWAEU — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) August 6, 2020

Chomsky dice " No votar por Biden equivale a votar por Trump". Lección: cuando se tienen al frente el fascismo no se puede votar en blanco o no votar. https://t.co/SEKEoAOENW — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2020

WE WILL MAKE COLOMBIA GREAT AGAIN https://t.co/AbLw13X0vI — Juan David Vélez (@JuanDaVelez) October 10, 2020

