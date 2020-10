Historia de Crímenes reales | El Crimen Del Vampiro De Atlas

•¿Quien Fue El Vampiro De Atlas? •

Para saber esto debemos remontarnos a el año 1932 en Estocolmo, Suecia. El Vampiro De Atlas es el nombre o sobrenombre que se le dió al asesino que cometió el crímen aún sin resolver denomimado como «El Crimen Vampiro».

•El Crimen Vampiro•

Fue en 1932; más precisamente un 4 de mayo cuando se encontró sin vida a Lilly Lindeström de 32 años, en su departamento y muerta en circuntancias extrañas.

Según relatos de una de sus amigas Minnie; ella estaba visitando el departamento de su compañera cuando, a eso de las seis de la tarde el teléfono sonó; era un hombre que al parecer tenía una voz misteríosa, extraña y hasta cierto punto macabra, este quería comunicarse con la señorita Lindeström; pues, está era una prostituta conocida en la zona de Atlas en el Área de Estocolmo, el hombre quería acordar una cita para esa misma noche y el único indicio que dio de el es que su nombre era Nearby.

Al parecer la cita de Lilly estaba por llegar y su amiga bajó a su departamento. Pasadas las siete de la tarde Lindeström bajó dos veces con su amiga ambas veces para pedirle un condón; la segunda vez que Minnie vió a su amiga ésta iba totalmente desnuda debajo de su abrigo. Fue la última vez que se le vió con vida a la señorita Lilly Lindeström.

Se cuenta que a las nueve de la noche de ese mismo día, Minnie fué al apartamento de Lilly con la esperanza de que quisiera salir a divertirse un rato pero a pesar de que estuvo tocando la puerta incansablemente esta nunca abrió, Minnie no pensó nada malo pues era común que salieran un rato con los clientes así que ese fue su primer pensamiento. Más tarde esperando que su compañera regresara Minnie volvió a subir al departamento ajeno pero nuevamente su amiga nunca le habrió la puerta. Pasaron unos días sin que se tuvieran noticias nuevas de Lindeström; hasta que por fin, la que había sido su gran amiga en vida avisó a la policia un 4 de mayo de 1932.

¿Cuál habría sido la reacción de la policía al ver en el departamento un crimen tan atroz y desgarrador como el que estaban contemplando? Pero una pregunta más fuerte aún sería: ¿Cuál habría sido la cara de la mejor amiga de la víctima; cuando la policía le dio el aviso de que Lilly estaba muerta?

•Detalles Del Crimen•

El cuerpo de Lilly fue encontrada inerte, en su cama, boca abajo y desnuda. Tenía la ropa que había usado hace unos días muy cerca de la cama y se calculaba que había muerto dos o tres días antes. Se le encontraron multiples y muy fuertes golpes en el craneo; es por ello que se determinó esa como causa de su muerte, sin embargo; tras hacer estudios mas detallados se dieron cuenta que Lindeström no contaba con una sola gota de sangre en su cuerpo. Es por esto que a su asesino se le dio el nombre de «El Vampiro De Atlas».

La evidencia probó que la víctima había tenído relaciones sexuales momentos antes de morir; por lo qué, lo más probable es que su asesino haya sido aquella persona misteriosa que llamó a su casa, aquella noche.

Encontraron varias cosas fuera de lugar en la escena del crimen; por ejemplo, había un condón usado junto a la víctima; lo cual no es extraño considerando que la mujer había tenído relaciónes antes de morir, pero; también se encontraron restos de saliva en algunas partes del cuerpo de la víctima así como un cucharón manchado; que tiempo después se probó que había sido usado para beber la sangre de Lindeström. Habitación de Lindeström

A pesar de que la policía recaudó suficiente ADN del agresor la tecnología de identificación no estaba tan avanzada; por ello no se pudo dar con la persona a quien pertenecía en aquellos años; y, a pesar de que se han echo pruebas más avanzadas en los últimos años no se ha encontrado el dueño de ese ADN, lo mas probable es que aquel asesino ya esté muerto.

