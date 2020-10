Si vas con mente positiva, así serán tus resultados. Así lo decreta el horóscopo de hoy 27 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 27 de octubre de 2020

Es momento de superar actitudes negativas. Rodéate de personas espirituales. Es el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se revuelcan las pasiones, pero de una manera muy positiva ahora que Venus y Mercurio derraman su encanto sobre la casa que rige las uniones. Estás en muy buen momento para declarar tu amor a la persona amada. Lo que expreses de corazón, será como música divina para el que te escuche. Números de suerte: 9, 1, 30.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu casa de la salud recibe las vibraciones positivas de Venus, tu regente y Mercurio. Si te has estado cuidando en todos los aspectos, ahora comenzarás a ver y a sentir los resultados positivos de tus acciones. Seguir la autoridad médica y alimentarte correctamente continúa imponiéndose. Números de suerte: 16, 4, 33.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Mercurio, tu regente y Venus, el planeta del amor, llenan de luz y alegría tu quinta casa del Zodiaco. Gente joven de espíritu alegrarán tus días. Los niños serán una bendición y llenarán tu espacio de risas y locas travesuras. El amor, ronda a aquellos que buscan pareja. Números de suerte: 18, 45, 7.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu hogar se convierte ahora en centro de reunión. Tanto Venus como Mercurio se encargarán de hacer del mismo un lugar sumamente acogedor. Tus dotes culinarias se pondrán de manifiesto. Todo lo que realices tendrá un encanto, un algo que lo hará muy especial. Números de suerte: 22, 1, 43.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Mercurio pone sabiduría y encanto a tus palabra y Venus se ocupará de que todo a tu alrededor resulte sumamente armonioso. Estás en buen momento para expresarte bien sea a nivel familiar como profesional. No tendrás problema alguno para hacer llegar tus sentir a otros. Números de suerte: 39, 23, 14.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La suerte te arropa ahora que Venus y Mercurio se ubican en tu segunda casa que rige el dinero. No más sinsabores, no más malos ratos. Ahora todo comienza a fluir de una manera muy positiva para ti, Virgo. Las quejas serán cosa del pasado. Conéctate a la vibra positiva y vencerás. Números de suerte: 12, 43, 4.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Comienzas prácticamente la semana con Mercurio y Venus entrando en tu signo. Tu palabra tendrá magia, encanto y dulzura. Ponte en comunicación directa con Dios mediante la oración y comienza tu día con una mente positiva. Proyectarás y tendrás una actitud pasiva, armoniosa. Números de suerte: 7, 10, 41.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Ahora que Venus y Mercurio iluminan tu casa que rige lo espiritual en ti, no te dejarás abatir si las cosas no salen como tú las habías planificado. Aquello que no se dio es porque en estos momentos no te conviene. Ten fe ya que algo mejor está en agenda para ti, tanto en trabajo como en lo sentimental. Números de suerte: 24, 15, 43.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Mercurio y Venus te anuncian gratas sorpresas en tu área de trabajo. Aquel que no esté de acuerdo contigo, cambiará de opinión gracias a tu poder de persuasión. Serás muy paciente y comprensivo para con esa persona que de alguna manera intenta alterar tu paz emocional. Números de suerte: 12, 34, 5.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se encuentran Mercurio y Venus en tu casa diez del Zodiaco afectando positivamente lo relacionado a tus amistades y tus objetivos en la vida. Recibirás noticias alentadoras que te impulsarán a superarte en todo lo que realices. Gozarás de un buen estado de ánimo. Números de suerte: 50, 18, 29.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Estarás ahora muy atento en lo que a tus metas o prioridades en la vida se refiere. La energía positiva de Mercurio y Venus te impulsarán a llevar a cabo planes de viaje o te expondrá de alguna manera a conocer y disfrutar de la compañía de personas de otras culturas y costumbres. Números de suerte: 30, 2, 11.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La energía, tanto de Venus como de Mercurio, en tu octava casa del Zodiaco te invita a que te relajes y medites. Se impone desarrollar ese sexto sentido para que logres explorar más allá de lo que ven tus ojos. Ese aire de misterio que te rodea será uno que te lleve a ser más atractivo hacia los demás. Números de suerte: 35, 20, 17.