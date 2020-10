J Balvin preocupa por su depresión y ansiedad que padece

Anteriormente el reguetonero J Balvin ha expresado que sufre de trastornos de salud mental como depresión y ansiedad, lo que ha hecho que compartiera en distintas ocasiones mensajes sobre dicho problema. Sin embargo, parecía que ya había superado tales crisis hasta que hace unos días preocupó a sus seguidores.

«Aunque se vea de color muchas veces está oscuro por dentro, pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad, no tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, se lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen«, señaló el colombiano en su cuenta de Instagram.

Este mensaje causa alarma entre los amigos y seguidores del cantante quien ha admitido que ha sufrido tres veces de depresión, «Primero fue como a los 20, el otro fue como a los 28 y el otro fue el año pasado, cuando tenía 33, 34. Pero tengo esa responsabilidad social de quitar ese mito de que no puedes hablar de ansiedad o depresión porque van a pensar que estoy loco (…) Me di cuenta que es lo más normal, porque las enfermedades de salud mental son las que han crecido más en los últimos años», precisó.

Una depresión que casi lo mata

Sobre lo que le ocurrió en 2015, afirmó, «Una depresión que casi me mata es lo peor que me paso. Porque hay que tener cuidado con lo que le pides al universo, le puedes pedir éxito y… Tuve una depresión que casi me mata por no poner límites ni equilibrio y pagué las consecuencias. Fue mi culpa, no se la echo a los demás, fue decisión mía trabajar como un esclavo y olvidar que detrás del esclavo hay algo más importante: la persona”.

Balvin contó que una mañana no pudo levantarse de su cama. Su equipo lo acompañó y lo llevó al aeropuerto, pero no pudo soportar el clamor de la gente, eso lo hizo entrar en pánico y llorar, según contaron quienes lo acompañaron.

En ese momento, según él contó en entrevistas, comenzó a tomar medicamentos psiquiátricos, contó con ayuda profesional pudo salir adelante, pero también se aferró a Dios.