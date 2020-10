Lo grabaron sin que se diera cuenta: Isco manifiesta su disgusto por el poco tiempo de juego que le da Zidane

El fin de semana el Real Madrid derrotó al Barcelona 1-3 en el Clásico de España. Zinedine Zidane sólo utilizó tres variantes durante el encuentro y al final se quedó con los tres puntos de uno de los partidos más esperados del año.

Entre los tres movimientos que hizo el estratega merengue uno fue de un defensor, uno más de un mediocampista y el otro de un delantero, todos por la banda derecha, pero Isco Alarcón no fue uno de los afortunados que logró entrar al campo, como tampoco lo fueron Jovic o Militao; sin embargo, fue el primero quien cuestionó el poco tiempo que ha participado con el equipo en la campaña, lo cual quedó registrado en video.

De acuerdo a los medios españoles, el futbolista, mientras estaba en la banca expresó: “Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50′ o en el 60′ de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80”, cuestionando las decisiones de su entrenador, lo que desató algunas risas entre sus compañeros.

Y efectivamente, Alarcón ha disputado pocos minutos en lo que va del torneo, pero no ha conseguido demostrar su valía, ya que hasta el momento no ha sumado asistencias ni goles para el club.