Senado confirma a la jueza Amy Coney Barrett

La conservadora Amy Coney Barrett, candidata del presidente Donald Trump para ocupar el puesto de la jueza asociada en la Corte Suprema, vacante tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, ha sido confirmada este lunes por el Senado de Estados Unidos con 52 votos a favor y 48 en contra.

La nominación de Barrett es la tercera de un juez asociado de la Corte Suprema durante el mandato de Trump, después de los republicanos Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, en 2017 y 2018, respectivamente.

Confirmed, 52-48: Executive Calendar #890 Amy Coney Barrett to be an Associate Justice of the Supreme Court of the United States.

